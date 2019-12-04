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Трудовой отпуск можно будет заменить денежной компенсацией

05.12.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Трудовой отпуск можно будет заменить денежной компенсацией

Трудовой отпуск можно будет заменить денежной компенсацией. Такое положение устанавливается Конвенцией № 132 об оплачиваемых отпусках. Законопроект о ее ратификации был рассмотрен и одобрен сегодня на заседании седьмой сессии Совета Республики Национального собрания шестого созыва

Конвенция № 132 была принята на 54-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда в Женеве в 1970 году. Она вступила в силу 30 июня 1973 года.

Как сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, эта Конвенция ратифицирована 37 государствами, в том числе Россией, Украиной, Азербайджаном, Арменией, Молдовой. Документом устанавливается минимальная продолжительность трудового отпуска за один год работы, минимальный период работы для получения права на любой ежегодный оплачиваемый отпуск.

Также в стаж работы будут включаться периоды отсутствия работника по независящим от него причинам: болезнь, несчастный случай или отпуск по беременности и родам. Согласно Конвенции № 132 из трудового отпуска исключаются праздничные и нерабочие дни; а работник будет получать среднюю заработную плату за весь период отдыха. Кроме того, ратификация Конвенции позволит разбивать трудовой отпуск на части и устанавливает порядок его использования.

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Трудовой отпуск можно будет заменить денежной компенсацией. Такое положение устанавливается Конвенцией № 132 об оплачиваемых отпусках. Законопроект о ее...
 
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