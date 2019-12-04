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Трудовой отпуск можно будет заменить денежной компенсацией
05.12.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Трудовой отпуск можно будет заменить денежной компенсацией. Такое положение устанавливается Конвенцией № 132 об оплачиваемых отпусках. Законопроект о ее ратификации был рассмотрен и одобрен сегодня на заседании седьмой сессии
Конвенция № 132 была принята на 54-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда в Женеве в 1970 году. Она вступила в силу 30 июня 1973 года.
Как сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, эта Конвенция ратифицирована 37 государствами, в том числе Россией, Украиной, Азербайджаном, Арменией, Молдовой. Документом устанавливается минимальная продолжительность трудового отпуска за один год работы, минимальный период работы для получения права на любой ежегодный оплачиваемый отпуск.
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Трудовой отпуск можно будет заменить денежной компенсацией. Такое положение устанавливается Конвенцией № 132 об оплачиваемых отпусках. Законопроект о ее...
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