«В этом деле много удивительного». Как миллиардный московский контракт обернулся скандалом и убытками

Источник материала: Tut.by

«В этом деле много удивительного. Самое удивительное, что все построено — станция введена в строй, люди уже больше года ездят по этой линии метро. Еще удивительно, что подходы и действия московского правительства прямо противоречат словам и действиям первых лиц государства», — говорит начальник юридического отдела ООО «СП Минскметрострой» Константин Павлов. Крупный контракт на строительство участка желтой ветки метро в Москве белорусское предприятие получило еще в 2013-м, в 2017-м компания рапортовала о скором завершении проекта. Но в прошлом году «Минскметрострой» оказался в долгах и под угрозой банкротства.



Фото предоставлено ООО «СП Минскметрострой»

Большой контракт, большой скандал

В 2013 году «Мосинжпроект» выиграл тендер Московского метрополитена на фантастическую сумму — 573 млрд российских рублей (по курсу 2013 года — больше 15 млрд долларов). На кону была масштабная программа строительства всех станций метро в Москве на период до 2020 года. Тема, кто зарабатывает на строительстве московского метро, кстати, весьма интересовала российские СМИ . Свою долю московского пирога рассчитывали получить и компании Беларуси, Украины, Азербайджана. Под это по одинаковой схеме (49% — у «Мосинжпроекта», 49% — у национальной компании и 2% — у Банка Москвы) создаются компании, в том числе ООО «СП Минскметрострой».

Как сообщил Константин Павлов, объем контракта с ООО «СП Минскметрострой» составлял порядка 14 млрд российских рублей. Он предполагал строительство перегонных тоннелей и притоннельных сооружений Калининско-Солнцевской линии метрополитена от станции «Раменки» до станции «Ново-Переделкино», в интервале от станции «Солнцево» — «Боровское шоссе», включая станционный комплекс станции «Боровское шоссе», а также перегон от «Солнцево» до электродепо «Солнцево». На пике на объекте белорусов работало около 1000 человек.

Еще в 2017 году руководство «Минскметростроя» отмечает «огромное внимание властей Москвы к развитию метрополитена» и рассказывает, что «в целом опыт взаимодействия с заказчиком, проектировщиком, другими подрядчиками сложился вполне позитивный».

Но уже тогда, в 2017 году, начались конфликты, вспоминает представитель ООО «СП Минскметрострой»:

— Нас просто поставили перед фактом: вы подписываете допсоглашение об увеличении генподрядных удержаний. Они выросли практически в два раза, причем распространили их на период с начала контракта, с 2013 года, и с нас одномоментно списали 400 млн рублей. Просто в приказном порядке.



Фото предоставлено ООО «СП Минскметрострой»

В 2018 году объект сдан, с августа 2018 года станция «Боровское шоссе» работает.

— Все работы мы выполнили, акт о завершении строительства подписали, заказчику сдали, он за это деньги получил, как получал ранее аванс. Но до нас деньги не дошли, мы строили за счет собственных средств. То есть полученный аванс ушел на другие цели, — заявляет Константин Павлов.

АО «Мосинжпроект» расторгло договор с белорусским СП, предъявив требование о возврате неотработанного аванса и стоимости давальческих материалов. Оперативно прокомментировать причины расторжения договора в «Мосинжпроекте» не смогли, TUT.BY направил письменный запрос в компанию.

В итоге «Минскметрострой» не смог рассчитаться со своими подрядчиками и компании стало угрожать банкротство. Кстати, заявитель по делу о банкротстве — АО «Мосметрострой», структура, по данным российских СМИ, не просто близкая к АО «Мосинжпроекту», но выкупаемая правительством Москвы.

Не сдаемся на милость победителя

Несмотря на превосходящие силы оппонентов, белорусская компания пытается сопротивляться.

— Идут арбитражные споры, подана жалоба в Федеральную антимонопольную службу, готовим обращение в правоохранительные органы России и Беларуси (мы усматриваем в некоторых действиях признаки мошенничества), а также в секретариат Союзного государства, — рассказывает начальник юридического отдела ООО «СП Минскметрострой».

В жалобе в ФАС белорусы апеллируют к тому, что компания «Мосинжпроект» занимает доминирующее положение на рынке. В конкурсе 2013 года не могли принять участие другие участники рынка — никто, кроме «Мосинжпроекта», не соответствовал заявленным критериям. Пресс-служба «Мосинжпроекта» поясняла «Ведомостям» , что «строительство метро — сложный, затратный и трудоемкий процесс, финансирование огромное, поэтому требования к претендентам предоставить обеспечение в размере 10% контракта и иметь годовой оборот в 40 млрд рублей не чрезмерны, им соответствовало несколько компаний, работающих на рынке Москвы».

— Но проблема даже не в сговоре 2013 года, а в том, к чему он привел в 2017 году, когда все совместные предприятия фактически отправили в банкротство, перекрыв весь финансовый поток и отказываясь принимать любые работы, — рассказывает Павлов.

Действительно, дела о банкротстве возбуждены и в отношении ООО СП «Транстоннельстрой» с участием капитала из Украины, и ООО СП «Еврасстрой» с участием Азербайджана. В комментарии «Ведомостям» представители «Мосинжпроекта» заявили, что «на строительстве метро в Москвезадействовано несколько десятков подрядчиков и субподрядчиков, которые которые успешно работают на рынке. Вопросы финансового положения отдельных организаций зависят от бизнес-модели. Которую они реализуют, а также от опыта и эффективности работы управленческой структуры».

По информации белорусской компании, «Мосинжпроект» создал дочернее предприятие «Мип-строй № 1», и ему передал все работы.

— Строить метро — сложно, это большие технологические и человеческие ресурсы. В 2013 году у «Мосинжпроекта» их просто не было. Сперва у нас изымали и передавали «Мип-строй № 1» небольшие работы, потом объемы росли, у нас забрали проходку, а в 2017 году мы стали вовсе не нужны. Хорошо, не нужны — но рассчитайтесь с нами. Мы считаем, что наш бизнес просто «отжали». Мы не смогли даже зарплаты заплатить — большая часть людей осталась просто без денег и разбежались, — утверждает Павлов.



​​Фото предоставлено ООО «СП Минскметрострой»

Сейчас «Минскметрострой» пытается найти контракты, возобновить свою деятельность, но нет штата, нет ресурсов, а угроза банкротства для бизнеса — красная тряпка.

— Если бы «Мосинжпроект» закрыл задолженность — работу бы восстановили. Их задолженность перед нами — порядка 3 млрд рублей. Наши долги всем третьим лицам — по налогам, зарплатам и так далее — это 0,5 млрд рублей. То есть мы построили станцию за свои деньги, не получили ни копейки прибыли и еще остались должны, — уверяет представитель белорусской компании.

Интересно что в октябре 2019 года Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве ООО «СП Минскметрострой», усмотрев признаки преднамеренного банкротства. «Суд приходит к выводу о преждевременности вывода о наличии у ООО „СП Минскметрострой“ признаков банкротства, установленных ст. 3 ФЗ „О несостоятельности (банкротстве)“, при наличии неразрешенного спора с генеральным заказчиком („Мосинжпроектом“ — прим.ред.), являющимся единственным существующим и существовавшим дебитором должника, до разрешения указанного спора», говорится в решении суда.

— Фактически уже в этом решении можно усмотреть потенциальный состав преступления. По этому поводу мы будем обращаться в правоохранительные органы, хотя сейчас решение суда вторая сторона еще обжалует. Кроме того, мы в сентябре 2019 года предъявили иск в арбитражный суд о взыскании задолженности по договору — сумма иска 2,9 млрд рублей. Мы просим суд назначить строительную и техническую экспертизу, чтобы это было максимально объективно, — резюмировал Константин Павлов.

TUT.BY будет следить за развитием событий.