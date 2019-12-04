﻿ «Корона-Дом» рядом с Уручьем откроется уже в феврале 2020 года. Якорный арендатор — «Материк». 21.by
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«Корона-Дом» рядом с Уручьем откроется уже в феврале 2020 года. Якорный арендатор — «Материк»

05.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В сентябре мы писали о том, что рядом с уже существующим ТЦ «Корона» в Уручье ведется строительство еще одного торгового центра, который будет также принадлежать ООО «Табак-Инвест». Сегодня Realt.by стало известно, что якорным арендатором торговых площадей нового ТЦ станет «Материк». 

«Корона-Дом» рядом с Уручьем откроется уже в феврале 2020 года. Якорный арендатор — «Материк»
Так торговый центр выглядел в сентябре 2019 года

«Корона-Дом» рядом с Уручьем откроется уже в феврале 2020 года. Якорный арендатор — «Материк»

Новый торговый центр расположился по адресу пр-т Независимости, 154а. Видно, что объект уже практически достроен. Как ранее и предполагалось, здесь разместятся магазины мебели и предметов интерьера.

— Объект будет введен в эксплуатацию ориентировочно в феврале 2020 года. Этот торговый центр будет называться «Корона-Дом» и якорным арендатором здесь станет «Материк». Здание принадлежит ООО «Табак-Инвест», — рассказала журналисту Realt.by начальник отдела маркетинга ООО «Табак-Инвест» Ольга Ананич.Основное направление нового торгового центра — дизайн интерьера, товары для дома. Также здесь планируется открыть ресторан быстрого питания «Пит-Стоп». Детского развлекательного центра, по предварительной информации, не будет. 


«Корона-Дом» рядом с Уручьем откроется уже в феврале 2020 года. Якорный арендатор — «Материк»

«Корона-Дом» рядом с Уручьем откроется уже в феврале 2020 года. Якорный арендатор — «Материк»

Судя по паспорту строительства, новое здание будет «торгово-развлекательным центром с многоуровневой автостоянкой в районе пр. Независимости — МКАД в г. Минске». Начало строительства — 14 декабря 2017 года, окончание — 14 февраля 2020 года.


«Корона-Дом» рядом с Уручьем откроется уже в феврале 2020 года. Якорный арендатор — «Материк»

«Корона-Дом» рядом с Уручьем откроется уже в феврале 2020 года. Якорный арендатор — «Материк»
 
Теги: Минск
 
 
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В сентябре мы писали о том, что рядом с уже существующим ТЦ «Корона» в Уручье ведется строительство еще одного торгового центра, который будет также принадлежать...
 
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