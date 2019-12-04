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«Корона-Дом» рядом с Уручьем откроется уже в феврале 2020 года. Якорный арендатор — «Материк»
05.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В сентябре мы
Новый торговый центр расположился по адресу пр-т Независимости, 154а. Видно, что объект уже практически достроен. Как ранее и предполагалось, здесь разместятся магазины мебели и предметов интерьера.
— Объект будет введен в эксплуатацию ориентировочно в феврале 2020 года. Этот торговый центр будет называться «Корона-Дом» и якорным арендатором здесь станет «Материк». Здание принадлежит ООО «Табак-Инвест», — рассказала журналисту Realt.by начальник отдела маркетинга ООО «Табак-Инвест» Ольга Ананич. — Основное направление нового торгового центра — дизайн интерьера, товары для дома. Также здесь планируется открыть ресторан быстрого питания «Пит-Стоп». Детского развлекательного центра, по предварительной информации, не будет.
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В сентябре мы писали о том, что рядом с уже существующим ТЦ «Корона» в Уручье ведется строительство еще одного торгового центра, который будет также принадлежать...
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