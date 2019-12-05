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Денег из России и Африки не дождались. Фирмы Русака, которого хвалил Лукашенко, ликвидируют

06.12.2019 08:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экономический суд Минска признал компании «Унибокс» и «Ферабокс» банкротами и открыл ликвидационное производство. Компании Сергея Русака, которого в свое время Александр Лукашенко ставил в пример, должны за зиму рассчитаться с кредиторами Это следует из Единого госреестра сведений о банкротстве.


Фото: slonves.by

Дело об экономической несостоятельности крупного производителя кронен-пробки и оборудования для молочно-товарных ферм «Унибокс» стартовало в августе 2017 года. Поводом стали многочисленные долги перед банками, бюджетом и сотрудниками холдинга Сергея Русака. Проблемы возникли после участия «Унибокса» в тендере государственного «Белагросервиса» на поставку сельхозорганизациям 225 доильных залов, поскольку компании оплатили только 60% заказа. В Минсельхозпроде объясняли недорасчеты тем, что были поставлены доильные залы по экономной схеме комплектации «Свинговер» вместо заказанной более дорогой «Параллели».

«Унибоксу» несколько раз продлевали период санации. Русак заверял, что сможет оздоровить предприятие, получив крупные контракты на строительство мясо-молочного комплекса в России и заводов железобетонных конструкций в Африке. Однако средства на счет «Унибокса» до 20 сентября 2019 года так и не поступили. План санации в части расчетов с кредиторами не выполнен, говорится в материалах суда. Долги компании превышают 58,5 млн рублей.

Поэтому «Унибокс» признали банкротом и открыли ликвидационное производство.

По тому же пути направили и «Ферабокс», восстановление платежеспособности которого зависело от учредителя — «Унибокс».

«Ферабокс», который специализировался на производстве сельхозтехники, за время санации взыскал дебиторскую задолженность в размере 1,3 млн рублей и погасил долги на 1,6 млн рублей. Однако этого оказалось недостаточно. В материалах суда общий размер кредиторской задолженности не приводится. Ранее он составлял 4,6 млн рублей.

Ликвидационное производство в отношений компаний Сергея Русака должно завершиться до конца февраля 2020 года. Кредиторы надеются, что у бизнесмена хватит активов, чтобы рассчитаться и с банками, и с работниками, и с подрядчиками.

 
Теги: Минск
 
 
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Экономический суд Минска признал компании «Унибокс» и «Ферабокс» банкротами и открыл ликвидационное производство.
 
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