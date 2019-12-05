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Денег из России и Африки не дождались. Фирмы Русака, которого хвалил Лукашенко, ликвидируют
06.12.2019 08:47 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экономический суд Минска признал компании «Унибокс» и «Ферабокс» банкротами и открыл ликвидационное производство. Компании Сергея Русака, которого в свое время Александр Лукашенко
Дело об экономической несостоятельности крупного производителя кронен-пробки и оборудования для молочно-товарных ферм «Унибокс»
«Унибоксу» несколько раз
Поэтому «Унибокс» признали банкротом и открыли ликвидационное производство.
По тому же пути направили и «Ферабокс», восстановление платежеспособности которого зависело от учредителя — «Унибокс».
«Ферабокс», который специализировался на производстве сельхозтехники, за время санации взыскал дебиторскую задолженность в размере 1,3 млн рублей и погасил долги на 1,6 млн рублей. Однако этого оказалось недостаточно. В материалах суда общий размер кредиторской задолженности не приводится. Ранее он составлял 4,6 млн рублей.
Ликвидационное производство в отношений компаний Сергея Русака должно завершиться до конца февраля 2020 года. Кредиторы надеются, что у бизнесмена хватит активов, чтобы рассчитаться и с банками, и с работниками, и с подрядчиками.
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Экономический суд Минска признал компании «Унибокс» и «Ферабокс» банкротами и открыл ликвидационное производство.
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