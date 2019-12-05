Дорогой маневр и вялый рост. Потери от налогового маневра за шесть лет превысят 9 млрд долларов

Источник материала: Tut.by

Суммарные потери Беларуси от российского налогового маневра для Беларуси в период до 2024 года составят 9,282 млрд долларов, прямые потери бюджета — 3,238 млрд долларов. Такой прогноз представил в пятницу директр Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.



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В том числе в 2019 году потери бюджета ИПМ оценивает в 272,3 млн долларов, в 2024 году — 864,4 млн долларов.

В частности, без налогового маневра нефть для Беларуси в 2019 году стоила бы на 19,2 доллара меньше, в 2024-м — на 105,5 долларов.

Как отмечтил Александр Чубрик, сокращение доходов бюджета в 2024 году по сравнению с уровнем 2018 г (при уровене цены на нефть 60 долларов за баррель) — 1,560 млрд долларов.

Прирост — слабый

По базовому сценарию (РФ не компенсирует потери от налогового маневра; Минфин реализует среднесрочную стратегию управления госдолгом, предполагающую рефинансирование 75% от объема к погашению каждый год ближайшие несколько лет; доходы от перетаможки с 2020 года прекращаются) прирост ВВП Беларуси в 2019 году ИПМ прогнозирует на уровне 1,2%, в 2020-м — 1%, 2021-м — 0,8%.

Нынешняя ситуация остается сложной. Реальный ВВП растет слабо, темпы роста долгосрочнго тренда остаются низкими, внешние факторы также для Беларуси неблагоприятны, — отметил Чубрик.

— ВВП растет за счет ИТ. С 2010 года это единственный вид деятельности, который не падал, постоянно внося положительный вклад в ВВП. По состоянию за 10 месяцев вклад ИТ-сектора перекрыл суммарный вклад строительства, промышленности и сельского хозяйства, — подчеркнул эксперт.

В третьем квартале вклад ИТ был сопоставим с вкладом обрабатывающей промышленности, резко выросшей в третьем квартале за счет нефтепереработки после провала во втором квартале на 10,5% из-за преблем с «грязной нефтью».

На уровне регионов последние два месяца оживление отмечается в пяти регионах, за исключением Гродненской области (ей сложно расти из-за высокой базы прошлого года, получившейся за счет АЭС) и Гомельской области.

Зарплатный навес

Чубрик также обратил внимание на то, что зарплаты в Беларуси уже давно растут выше производительности труда. В долларовом эквиваленте зарплаты опережают рост производительности уже четыре квартала, причем превышают заметно, в последнем квартале — на 7 процентных пунктов. В реальном выражении разрыв еще больше и наблюдается дольше — 30 месяцев подряд. Если говорить о номинальном показателе, то зарплаты обгоняют производительность 10 месяцев.

— Пока любая зарплата, как не померяй, по росту опережает рост производительности труда. Ключевая причина — возросшие проблемы на рынке труда, внутренняя и внешняя миграция. То есть и государство, и частные работодатели конкурируют за работников с Минском, с соседними странами, и поэтому вынуждены повышать зарплаты. Плюс есть еще предвыборная риторика, хотя она касается больше бюджетников и пенсионеров.

Эксперт также обратил внимание на сохранение жесткой фискальной политики. В январе-октябре отмечен значительный профицит бюджета (4,5% от ВВП по сектору госуправления, в октябре он достиг 11,1% ВВП).

— Октябрьский профицит просто рекордный. Понятно, что Минфин делает это не от хорошей жизни, это важно на фоне непростых переговоров с Россией, сложностями с российскими кредитами. Понятно, что Минфин хочет максимально себя обезопасить, накопить ресурсы, подушку безопасности, потому что совокупный долг высокий — порядка 50% от ВВП. Расходы на его погашение и обслуживание — порядка 6% ВВП. Так что вполне обоснованная жесткая политика Минфина, — отметил эксперт.