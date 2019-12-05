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Казанский молочный комбинат выходит на рынок ОАЭ

06.12.2019 13:38 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

Впервые в России прорыв в дальнее зарубежье готовится совершить молочная продукция Казанского молочного комбината. Из шести производственных площадок агрохолдинга КОМОС ГРУПП именно это предприятие избрано для выхода на обширный рынок ОАЭ благодаря успешной модернизации всех аспектов производства. От гигиенических напольных покрытий цехов и складов до программных комплексов автоматизации с MES-функционалом. Ближневосточный рынок, по мнению Минсельхоза, наряду с китайским, является перспективным и приоритетным для быстрорастущей российской молокоперерабатывающей индустрии. Однако высокая конкуренция на нем требует особых подходов. Продукция должна не только соответствовать международным требованиям и нормам, но и учитывать культурные особенности региона.

Казанский молочный комбинат, который после завершения второго этапа модернизации в 2021 году будет перерабатывать до 1000 тонн молока в день, ориентирован на выпуск халяльной, то есть соответствующей требованиям Ислама и прошедшей соответствующую сертификацию, продукции, в том числе йогуртов. Это должно стать пропуском на рынок богатых ближневосточных монархий, прежде всего ОАЭ, и позволит занять там значительную нишу.

Очевидно, что данное преимущество будет работать только в сочетании с высочайшим качеством продукции. Поэтому уже сейчас, после окончания первой очереди реконструкции, комбинат является одним из самых современных в России, в цикле производства которого учтены все аспекты, в том числе нюансы строительных технологий.

Поскольку гигиенические требования и устойчивость были ключевыми при выборе напольных покрытий, рассказывает Николай Инжеватов, руководитель направления Промышленные полы подразделения строительной химии Master Builders Solutions концерна BASF, вместе с руководством комбината было принято решение использовать полиуретан-цементные полы Ucrete.

Они не пылят, полностью инертны, не боятся воздействия агрессивных химикатов, в том числе жиросодержащих, и отличаются очень высокой механической стойкостью. Легко выдерживают даже ежедневное воздействие тяжелых грузовиков-молоковозов.

В частности, пищевые полиуретановые полы использовали для организации зоны приемки сырья, где уложен полиуретан-цементный состав UD 200, специально разработанный для пищевых, химических и фармацевтических предприятий, а также для зоны готовой продукции. Там применили систему Ucrete MF, которая, помимо высокой химической и механической стойкости, позволяет завершить укладку всего за 24 часа.

Помимо применения инновационных строительных технологий, переоснащение комбината включило глубокую автоматизацию всех процессов на базе немецкого программного комплекса с MES-функционалом ProLeiT, линии упаковки Tetra Pak, современные моющие SIP/CIP-системы, обеспечивающие устойчивое гигиеническое производство.

Перспективы выхода российской продукции на глобальные рынки — актуальная повестка для молокоперерабатывающей отрасли. Не случайно вопросы экспорта вошли в перечень стратегических вопросов, которые будут в ближайшее время обсуждаться на Российской конференции "Модернизация молокоперерабатывающих производств", которая пройдет в рамках выставки INTEKPROM MILK-2019 в Екатеринбурге с 20 ноября.

Кейс Казанского молочного комбината, считает Николай Инжеватов, очень показателен и доказывает, что в производстве экспортноориентированной продукции с высокой добавленной стоимостью нет мелочей. Безусловно, комбинат станет хорошим примером для других производителей молочной продукции и позволит им найти собственные пути для завоевания мировых торговых сетей".

www.master-builders-solutions.basf.ru
 
 
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Впервые в России прорыв в дальнее зарубежье готовится совершить молочная продукция Казанского молочного комбината. Из шести производственных площадок...
 
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