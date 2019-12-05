|
ТОП-10 правил при открытии нового бизнеса
06.12.2019 14:59 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Открытие любого бизнеса не всегда требует денег, и всегда – работы мозга. Не поможет даже высшее образование, если нет гибкости ума. Для этого умные люди составили список советов для других умных людей.
В перечень железных правил входят следующие:
Например, вы 10 лет занимались грузоперевозками, знаете все нюансы и «подводные камни». У вас есть собственная «стрела», на которой можно перевозить грузы. Посоветовавшись со специалистами, вы решаете открыть ООО и расширить свой бизнес – купить помещение под склад и заниматься попутно логистикой.
Вы анализируете рынок логистики и грузоперевозок, находите помещение, покупаете необходимое для такого дела оборудование – в первую очередь штабелеры (
В конкретном случае все зависит от объема работы. Для начала, когда можно справиться своими силами, можно взять ручные. Но потом понадобятся дополнительные рабочие руки и уже другое оборудование.
Перед открытием новой компании нужно обязательно взвесить и записать расходы на: аренду, налоги (за себя и за работников), согласования госслужб (санстанцию, пожарников и прочих), ежемесячные дополнительные траты. Нужно учесть и наличие конкурентов в регионе.
Советовать, конечно, легко, сделать – намного сложнее. Поэтому снимите «розовые очки», подумайте, что вы можете потерять в случае неудачи. Но если решение принято окончательно, приготовьтесь к нервным и физическим нагрузкам и засучивайте рукава.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Открытие любого бизнеса не всегда требует денег, и всегда – работы мозга. Не поможет даже высшее образование, если нет гибкости ума. Для этого умные люди составили...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)