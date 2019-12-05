ТОП-10 правил при открытии нового бизнеса

Открытие любого бизнеса не всегда требует денег, и всегда – работы мозга. Не поможет даже высшее образование, если нет гибкости ума. Для этого умные люди составили список советов для других умных людей.

В перечень железных правил входят следующие:

Не брать кредитов и займов на открытие дела, в котором у вас нет опыта. Не брать денег на бизнес из запасов, предназначенных на другие важные цели (лечение, образование). Не принимать участие в сомнительных проектах людей с неизвестной репутацией. Начинать дело только в той отрасли, которая вам больше всего известна. Перед открытием бизнеса изучить рынок – успешные и провальные ситуации. Советоваться с людьми, у которых все получилось (неважно, каким бизнесом они занимаются). Составить план и фиксировать каждый шаг письменно. Не рассказывать всем подряд, чем именно вы занимаетесь и что собираетесь сделать. Взвешивать свои силы и финансовые возможности и не действовать наобум. Не падать духом, если что-то идет не так.

Например, вы 10 лет занимались грузоперевозками, знаете все нюансы и «подводные камни». У вас есть собственная «стрела», на которой можно перевозить грузы. Посоветовавшись со специалистами, вы решаете открыть ООО и расширить свой бизнес – купить помещение под склад и заниматься попутно логистикой.

Вы анализируете рынок логистики и грузоперевозок, находите помещение, покупаете необходимое для такого дела оборудование – в первую очередь штабелеры ( https://штабелеры.бел/ручные-штабелеры/ ). Эти приспособления, кстати, бывают электрические, самоходные, гидравлические.

В конкретном случае все зависит от объема работы. Для начала, когда можно справиться своими силами, можно взять ручные. Но потом понадобятся дополнительные рабочие руки и уже другое оборудование.

Перед открытием новой компании нужно обязательно взвесить и записать расходы на: аренду, налоги (за себя и за работников), согласования госслужб (санстанцию, пожарников и прочих), ежемесячные дополнительные траты. Нужно учесть и наличие конкурентов в регионе.

Советовать, конечно, легко, сделать – намного сложнее. Поэтому снимите «розовые очки», подумайте, что вы можете потерять в случае неудачи. Но если решение принято окончательно, приготовьтесь к нервным и физическим нагрузкам и засучивайте рукава.