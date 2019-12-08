Два Китая, Бирмингем и Зимбабве. Где Беларусь покажет свои национальные экспозиции в 2020 году

Источник материала: Tut.by

Правительство Беларуси по становлением Совмина от 4 декабря 2019 года № 836 утвердило план национальных выставок Беларуси за пределами страны на 2020 год. При проработке направлений и регионов, где выставочная активность страны будет поддержана средствами госбюджета учитывали и экспортный портфель страны, и требования диверсификации экспорта за счет стран Евросоюза и «дальней дуги», рассказал в комментарии TUT.BY председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.



Фото: пресс-служба БелТПП

— Прорабатывая национальный план выставок на 2020-й год, мы расширили аналитическую базу выбора. Традиционно сотрудничая с Министерством иностранных дел, с нашими посольствами и отраслевыми ведомствами, у которых есть свое видение и свои предложения, мы основательно поработали с организаторами выставок, проанализировали эффективность выставок, численность участников, подготовили адресный профайл. При этом важно учитывать и наш экспортный портфель, торговые ниши, где мы могли бы развиваться. Безусловно, учтена и необходимость реализации золотой формулы нашего экспорта, где треть товарооборота должна приходиться на Евросоюз, треть — на Россию и еще треть — на страны «дальней дуги», — отметил Улахович.

В первом полугодии национальные экспозиции будут представлены на международной туристической выставке ITB Berlin в Германии, на международной выставке изобретений Inventions Geneva в Швейцарии, на международной выставке продуктов питания, гостиничного бизнеса и сельского хозяйства Food & Hotel Asia в Сингапуре, а также на международных выставках Zimbabwe International Trade Fair в городе Булавайо, Зимбабве. и PLMA World of Private Label в Амстердаме.

— Впервые в этом плане национальных выставок — выставка в Зимбабве. В Булавайо в прошлом году было представлено более 500 компаний из 16 стран, причем в основном — африканских. Остальные континенты представляли три страны. Мы впервые участвовали инициативно, а кроме Беларуси — только США и Япония. Зато там были страны региона, которые нам очень интересны — Намибия, Замбия, Мозамбик. Это страны с огромным потенциалом с точки зрения природных ресурсов. Побывав на этой выставке впервые в этом году, мы получили приглашение от президента Зимбабве представить национальную экспозицию. Выставка универсальная — машиностроение, легкая промышленность, сельское хозяйство. Эти страны нуждаются во многом и мы многое можем представить, — подчеркнул глава БелТПП.



Национальный стенд Беларуси на выставке в Шанхае. Фото: «Белинтерэкспо» БелТПП

Особый интерес Владимир Улахович видит и в выставке потребительских товаров в Амстердаме.

— На PLMA World of Private Label — встречаются компании оптовой и розничной торговли. Ключевые супермаркеты из примерно 100 стран мира, Auchan, Ikea, Metro Cash & Carry. Самое интересное, что здесь мы можем наш малый и средний бизнес подтянуть, там есть ниши для того, что делается в небольших объемах, — рассказал он.

Во втором полугодии отечественные товары, технологии и услуги будут представлены на международной ярмарке Западного Китая в Чэнду, на третьей Китайской международной выставке импорта в Шанхае, а также на международной строительной выставке UK Construction Week в Бирмингеме. Кроме того, с октября 2020 года по апрель 2021 года Беларусь будет представлена на Всемирной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае (ОАЭ).

— Из географии выставок видно, что большое внимание Беларусь уделяет Китаю — в плане сразу две выставки в этой стране. Чэнду — это западный Китай, мы масштабно не участвовали там в выставках с 2013 года. Сегодня Китай — это рынок, который открылся. Китай только продуктов питания импортирует на 200 млрд долларов в год. Мы этому рынку особое значение придаем. На прошлой выставке в Чэнду было 500 тысяч посетителей и 6 тысяч компаний из 80 стран. Вставка в Шанхае — самая масштабная в мире. Китай приглашает страны представить свою продукцию, имеющую экспортный потенциал. Для нас уже работает эффект повторного участия. И в прошлом году у нас был неплохой контрактный портфель, но в этом году мы превзошли все ожидания — контракты подписаны на 173 млн долларов. Так что Шанхай и в следующем году есть в наших планах, — рассказал Владимир Улахович.

Глава БелТПП отметил, что организоввывать национальные экспозиции при поддержке госбюджета на российских выставках смысла нет.

— Но Беларусь традиционно активно участвует и в выставках в регионах России, в планах и Казань, и Владивосток, и другие — просто нет необходимости господдержки для этого, пояснил он.