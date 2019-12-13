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Госконтроль выявил нарушения порядка заготовки, учёта и реализации древесины лесхозами области

14.12.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Госконтроль выявил нарушения порядка заготовки, учёта и реализации древесины лесхозами области
Состоялось заседание коллегии Комитета государственного контроля Брестской области, на котором рассмотрены результаты контроля за соблюдением бюджетного, лесного и природоохранного законодательства государственными лесохозяйственными учреждениями Брестской области (далее – лесхозы). Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил заместитель начальника управления координации контрольной деятельности и организационной работы Комитета Дмитрий Бархатов:

– Отмечено,что при осуществлении лесхозами функций управления в области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов допускаются нарушения законодательства.

Не обеспечивается надлежащий контроль за использованием бюджетных средств, выделенных на ведение лесного хозяйства. Не исключены случаи неэффективного использования средств полученных от лесохозяйственной деятельности. Не во всех лесхозах области обеспечен контроль за своевременным перечислением средств в бюджет от ведения промышленной и лесохозяйственной деятельностей.

В ходе проводимых контрольных мероприятий систематически выявляются нарушения порядка заготовки, учета и реализации древесины. Во всех лесхозах, подвергнутых проверке, установлены нарушения требований законодательства Республики Беларусь об обращении с отходами.

Проведенными совместно с работниками прокуратуры, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира и УДФР КГК Республики Беларусь по Брестской области контрольно-аналитические мероприятия по фактическому состоянию лесных культур возрастом от 1 до 10 лет, выполнению работ по переводу лесных культур в покрытую лесом площадь и вводу насаждений в категорию ценных, а также проведению уходов за лесными культурами в лесохозяйственных учреждениях области установлены факты необоснованного перевода лесных культур в покрытую лесом площадь, гибели лесных культур или неудовлетворительного их состояния. Нарушения порядка перевода лесных культур установлены в ГЛХУ «Барановичский лесхоз», ГЛХУ «Телеханский лесхоз», ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз», ГЛХУ «Малоритский лесхоз», ГЛХУ «Пинский лесхоз», ГЛХУ «Полесский лесхоз», ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» и ГЛХУ «Пружанский лесхоз».

По результатам коллегии Брестскому государственному производственному лесохозяйственному объединению предложено дать принципиальную оценку фактам ненадлежащего контроля со стороны должностных лиц лесхозов по вопросам лесовосстановления, соблюдения бюджетного, лесного и природоохранного законодательства и принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также причин и условий, способствующих их совершению.

 
 
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