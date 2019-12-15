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Сторонники интеграции с Россией подали заявку на проведение митинга

16.12.2019 12:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Администрацию президента отправили обращение от организаций, поддерживающих Союзное государство и интеграцию Беларуси с Россией. Они просят оказать содействие в получении разрешения на проведение митинга от Мингорисполкома, пишет «Радио Свобода».


Фото: Reuters

«Вопрос интеграции Беларуси и России очень важен для наших народов», — говорится в заявке.

Одним из подписантов заявки является организатор акций «Бессмертный полк» в Минске, председатель республиканского совета общественного объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость» Валерий Драко.

«Заявка подана, это не фейк, — заявил Валерий Драко. — Сразу скажу, что ответа из Мингорисполкома мы пока не получили. Ждем еще. Полагаю, в ближайшие дни что-то прояснится».

Заявка подана на проведение митинга в том же месте и в тот же день, что и очередная акция протеста противников интеграции, но она запланирована на другое время.

 
Теги: Минск
 
 
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«Вопрос интеграции Беларуси и России очень важен для наших народов», - говорится в заявке.
 
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