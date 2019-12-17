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«Белнефтехим» ответил Генпрокуратуре: выявлены единичные факты недоработок
18.12.2019 12:52 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В «Белнефтехиме» констатирует устойчивое снижение количества коррупционных правонарушений на подведомственных предприятиях. Так концерн
В концерне отметили, что за 2017−2019 годы количество коррупционных правонарушений снизилось почти вдвое. Если в 2017 году в системе концерна было выявлено 26 преступлений против интересов службы, 2018 году — 22, то за 10 месяцев 2019 года — 13.
«Белнефтехим» также указал, что органы прокуратуры выявили единичные факты недоработок.
«В частности, обнаружены факты нарушения законодательства в отношении вознаграждения представителям государства за работу в наблюдательных советах хозяйственных обществ. Вместе с тем эти нарушения были обусловлены прежде всего неоднозначной трактовкой законодательства в отношении зависимости выплаты вознаграждения от чистой прибыли предприятий», — отметили в концерне и добавили, что суммы вознаграждений, полученные представителями государства, были возвращены в полном объеме и добровольно.
В «Белнефтехиме» резюмировали, что принятые концерном жесткие меры свели практически к минимуму случаи задержания и последующего осуждения за получение незаконного вознаграждения.
Напомним, накануне Генпрокуратура сообщила
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В «Белнефтехиме» резюмировали, что принятые концерном жесткие меры свели практически к минимуму случаи задержания и последующего осуждения за получение...
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