ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

“Нужно показывать, сколько зарабатывают риэлтеры”. Профессионалы предлагают ввести экономические критерии оценки работы АН и честно говорить с клиентами

18.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Реалии белорусского рынка риэлтерских услуг не устраивают, скорее всего, всех профучастников. Одни недовольны тарифами, другие — отношением потребителей, действующим законодательством, третьи — всем сразу. О повышении качества услуг вообще идет нескончаемая дискуссия. Правда, без видимых результатов. Почему постоянно озвучиваемые благие намерения никак не могут воплотиться в не менее благие действия? Часть представителей рынка считает, что пришло время поменять аргументы, которыми пользуются риэлтерские объединения. Председатель Союза компаний по реинжинирингу риэлтерской деятельности и руководитель компании “СмартРиэлт” Татьяна Недерева-Архипец рассказала Realt.by о новых инициативах Союза.

“Нужно показывать, сколько зарабатывают риэлтеры”. Профессионалы предлагают ввести экономические критерии оценки работы АН и честно говорить с клиентами

О качестве риэлтерских услуг Татьяна Недерева-Архипец уже не раз говорила. Но теперь она пришла, чтобы донести позицию Союза о том, как должен развиваться рынок и что сами члены объединения уже готовы для этого сделать.

“Мы не должны были этим заниматься, но остаться в стороне не можем”

Наш союз задумывался изначально как структура, которая должна выступать за цифровую трансформацию отрасли, — напомнила председатель организации. — К сожалению, отсутствие у профессиональных участников стратегии развития риэлтерского рынка в целом, заставило Союз компаний по реинжинирингу риэлтерской деятельности заниматься не только технологиями. Члены Союза активно формируют  позицию по широкому кругу вопросов риэлтерской деятельности, предлагают конкретные шаги для решения возникающих проблем, продвигают в том числе и законодательные инициативы.

За последние полтора года проделана колоссальная работа. В том числе и с другими риэлтерскими объединениями и их лидерами. К сожалению, в работе с профессиональными участниками рынка мы столкнулись с тем, что по каким-то вопросам, которые лежат на поверхности и относятся скорее к тактике, договориться можно, и достаточно быстро. Это, например, вопросы предоставления информации. Но это решение сиюминутных проблем. Мы постоянно лечим симптомы, а не причину болезни.


“Нужно показывать, сколько зарабатывают риэлтеры”. Профессионалы предлагают ввести экономические критерии оценки работы АН и честно говорить с клиентами

Татьяна Недерева-Архипец удивляется, как при всем многообразии профессиональных объединений на нашем рынке отсутствует четко сформулированная позиция. Все вроде бы “за” изменения, но конкретной программы развития отрасли нет. 

— Возьмем хотя бы уже набившую оскомину историю про “серый” рынок. Все наши коллеги в один голос говорят, что они хотят бороться с серым рынком, но ничего не меняется из года в год. Работая с органами государственного управления мы четко понимаем, что эта проблема является одной из основных. Не единожды приходилось слышать и о крайне низких заработных платах специалистов занятых в отрасли и незначительных, не соответствующих реальному положению дел в отрасли уплаченных налогах. Все это характеризует качество отношений участников рынка с государством. 

Или история о крайне низком качестве риэлтерской услуги для потребителей. На рынке достаточное количество профессионалов, оказывающих услугу качественно, работающих с большим количеством сервисов, клиенты которых благодарны за помощь. Но общий информационный фон к сожалению формируют совсем другие истории. 

Для потребителя приобретение риэлтерской услуги во многом сегодня лотерея. Вроде бы все должны работать в одинаковых условиях, но клиент зачастую не понимает на что он может рассчитывать и что получит в итоге, добавляет председатель Союза:

В таких условиях Союз компаний по реинжинирингу принял решение о реализации проекта по повышению эффективности и транспарентности профессиональных участников рынка недвижимости. 

Разработаны и утверждены критерии которым должны соответствовать все члены Союза. Они включают включают в себя:

  • Контроль за соблюдением имущественных прав граждан;
  • Контроль за соблюдением законодательства в области использования персональных данных;
  • Контроль за соблюдением трудового законодательства;
  • Контроль за соблюдением законодательства о риэлтерской деятельности;. 
  • Контроль за соблюдением тарифного регулирования. 

При их разработке мы преследовали несколько задач:

  • стать более понятными нашему потребителю;
  • сделать входной барьер для членов Союза;
  • повысить качество наших услуг; 
  • дать четкий сигнал органам госуправления о том, что члены Союза  готовы брать на себя ответственность в том числе и за законодательные инициативы и подкреплять их цифрами.

Новые критерии оценки работы компаний: в основе экономика и эффективность

— Один из критериев — доля расторгнутых договоров в общем количестве договоров на оказание риэлтерских услуг. В последнее время распространена практика, когда, например, при рыночной стоимости объекта в 60 тысяч долларов клиент говорит “Я хочу продать за 100 тысяч”. Приходит риэлтер и вместо того, чтобы аргументировано объяснить, что есть определенная  конъюнктура, которая не позволит продать за такую сумму, говорит ему: “Хочешь 100? Давай заключать договор”. Подписывается договор, база предложений в агентстве недвижимости растет. И, наверное, этим можно было бы хвалиться и считать это успехом. Но дело в том, что проходит два-три месяца, клиент разочарован, квартира не продана, договор расторгается, а потребитель  расскажет всем, как его обманули риэлтеры и не оправдали его ожиданий.

Работа риэлтера не заканчивается  в тот момент, когда заключен договор на оказание риэлтерских услуг, а только начинается. Закончится она тогда, когда все продано и клиент получил, то, что хотел, то, что ты ему обещал.

Кстати, этот критерий будет хорошо вскрывать и больную тему серого рынка, ведь некоторые наши коллеги скрывают выручку, расторгая договора “задним числом”.

Важен также критерий реализованных договоров на каждого сотрудника компании. Когда ты создаешь рабочее место, то удивительно, если у тебя работник продает одну квартиру раз в три месяца. Бизнес должен быть эффективным. 

Критерии,  касающихся трудового законодательства мы дополнили средней заработной платой специалиста по риэлтерской деятельности. Согласитесь, важный критерий.


“Нужно показывать, сколько зарабатывают риэлтеры”. Профессионалы предлагают ввести экономические критерии оценки работы АН и честно говорить с клиентами

Еще очень важно контролировать соблюдение законодательства по персональным данным. Хочу ошибаться, но мне кажется, что в следующем году к жалобам, которые сейчас есть на риэлтерские организации (недобросовестную рекламу, понуждение к договору и прочее), добавятся жалобы и на распространение персональных данных. Нормы, определенные действующим законодательством  не учитывают новых реалий. 

Считаем, что принятие части таких критериев как обязательных для всего рынка, поможет его оздоровлению, повысит прозрачность процессов, происходящих на рынке недвижимости между профессиональными участниками и потребителями, создаст предпосылки для уменьшения доли «серого» рынка и  позволит увеличить налоговые поступления в бюджет.

Союз также полагает и выступил с инициативой корректировки критериев оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов по риэлтерской деятельности.  Данная инициатива была доведена до сведения заинтересованных органов государственного управления. И мы рассчитываем на поддержку. Вводите эти критерии в качестве обязательных, нам кажется результат не заставит себя ждать. 

“Разбирать спорные моменты должны те, кому мы все будем доверять”

Для повышения  качества риэлтерских услуг Союз начинает реализацию пилотного проекта с рабочим названием “Комиссия по урегулированию споров и конфликтов” и надеется на то, что он получит поддержку в рамках профессионального риэлтерского сообщества:

— Целью работы комиссии будет являться повышение качества оказываемых услуг, содействие мирному урегулированию споров, возникающих на этом рынке, как между потребителями и исполнителями услуг, так и между профессиональными участниками. 

Мы тщательно подходим к процедурным моментам - положению о комиссии, ее работе, ее составу. Согласовано, что в комиссии будет шесть членов. Четыре из них не будут иметь никакого отношения к риэлтерскому бизнесу. Это будут эксперты в области права. В работе комиссии точно будет принимать участие медиатор. Члены комиссии из риэлтерской сферы будут работать в ней на общественных началах. Персональный состав, сейчас уточняется, дорабатывается и положение о комиссии. Ход реализация этого проекта  будет согласовываться с лицензирующим органом. Его первые итоги будут подведены через 6 месяцев. Планом мероприятий по реализации проекта предусмотрены семинар и круглый стол, активная информационная работа.  

Комиссия сможет вырабатывать рекомендации для профессиональных участников рынка: как надо реагировать на те или иные вызовы. Обобщенная практика применения законодательства и активное разъяснение его не только профессиональным участникам рынка, но и потребителям позволят стать понятнее и предсказуемее. И это еще одна из задач пилотного проекта.

Этот проект Союза открыт для всех участников рынка: как членов нашего Союза, так и участников других объединений и независимых компаний. 8 риэлтерских организаций уже подтвердили свое желание работать в рамках данной инициативы.

Справка Realt.by: 

Союз компаний по реинжинирингу риэлтерской деятельности объединяет сегодня 6 риэлтерских компаний. “Твоя столица”, “Старый стиль”, “Пакодан”, “Престиж”, “Сильван”, “СмартРиэлт”. 

В 2018 году участниками Союза реализовано более 7000 договоров на оказание риэлтерских услуг, у членов Союза работает порядка 500 человек.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реалии белорусского рынка риэлтерских услуг не устраивают, скорее всего, всех профучастников. Одни недовольны тарифами, другие — отношением потребителей,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Канопацкая подала жалобу в Верховный суд на ЦИК из-за досрочного прекращения полномочий парламента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика