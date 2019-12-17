“Нужно показывать, сколько зарабатывают риэлтеры”. Профессионалы предлагают ввести экономические критерии оценки работы АН и честно говорить с клиентами

Татьяна Недерева-Архипец удивляется, как при всем многообразии профессиональных объединений на нашем рынке отсутствует четко сформулированная позиция. Все вроде бы “за” изменения, но конкретной программы развития отрасли нет.

— Возьмем хотя бы уже набившую оскомину историю про “серый” рынок. Все наши коллеги в один голос говорят, что они хотят бороться с серым рынком, но ничего не меняется из года в год. Работая с органами государственного управления мы четко понимаем, что эта проблема является одной из основных. Не единожды приходилось слышать и о крайне низких заработных платах специалистов занятых в отрасли и незначительных, не соответствующих реальному положению дел в отрасли уплаченных налогах. Все это характеризует качество отношений участников рынка с государством.

Или история о крайне низком качестве риэлтерской услуги для потребителей. На рынке достаточное количество профессионалов, оказывающих услугу качественно, работающих с большим количеством сервисов, клиенты которых благодарны за помощь. Но общий информационный фон к сожалению формируют совсем другие истории.

Для потребителя приобретение риэлтерской услуги во многом сегодня лотерея. Вроде бы все должны работать в одинаковых условиях, но клиент зачастую не понимает на что он может рассчитывать и что получит в итоге, добавляет председатель Союза:

- В таких условиях Союз компаний по реинжинирингу принял решение о реализации проекта по повышению эффективности и транспарентности профессиональных участников рынка недвижимости.

Разработаны и утверждены критерии которым должны соответствовать все члены Союза. Они включают включают в себя:

Контроль за соблюдением имущественных прав граждан;

Контроль за соблюдением законодательства в области использования персональных данных;

Контроль за соблюдением трудового законодательства;

Контроль за соблюдением законодательства о риэлтерской деятельности;.

Контроль за соблюдением тарифного регулирования.

При их разработке мы преследовали несколько задач:

стать более понятными нашему потребителю;

сделать входной барьер для членов Союза;

повысить качество наших услуг;

дать четкий сигнал органам госуправления о том, что члены Союза готовы брать на себя ответственность в том числе и за законодательные инициативы и подкреплять их цифрами.

Новые критерии оценки работы компаний: в основе экономика и эффективность

— Один из критериев — доля расторгнутых договоров в общем количестве договоров на оказание риэлтерских услуг. В последнее время распространена практика, когда, например, при рыночной стоимости объекта в 60 тысяч долларов клиент говорит “Я хочу продать за 100 тысяч”. Приходит риэлтер и вместо того, чтобы аргументировано объяснить, что есть определенная конъюнктура, которая не позволит продать за такую сумму, говорит ему: “Хочешь 100? Давай заключать договор”. Подписывается договор, база предложений в агентстве недвижимости растет. И, наверное, этим можно было бы хвалиться и считать это успехом. Но дело в том, что проходит два-три месяца, клиент разочарован, квартира не продана, договор расторгается, а потребитель расскажет всем, как его обманули риэлтеры и не оправдали его ожиданий.

Работа риэлтера не заканчивается в тот момент, когда заключен договор на оказание риэлтерских услуг, а только начинается. Закончится она тогда, когда все продано и клиент получил, то, что хотел, то, что ты ему обещал.

Кстати, этот критерий будет хорошо вскрывать и больную тему серого рынка, ведь некоторые наши коллеги скрывают выручку, расторгая договора “задним числом”.

Важен также критерий реализованных договоров на каждого сотрудника компании. Когда ты создаешь рабочее место, то удивительно, если у тебя работник продает одну квартиру раз в три месяца. Бизнес должен быть эффективным.

Критерии, касающихся трудового законодательства мы дополнили средней заработной платой специалиста по риэлтерской деятельности. Согласитесь, важный критерий.