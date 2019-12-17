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“Нужно показывать, сколько зарабатывают риэлтеры”. Профессионалы предлагают ввести экономические критерии оценки работы АН и честно говорить с клиентами
18.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Реалии белорусского рынка риэлтерских услуг не устраивают, скорее всего, всех профучастников. Одни недовольны тарифами, другие — отношением потребителей, действующим законодательством, третьи — всем сразу. О повышении качества услуг вообще идет нескончаемая дискуссия. Правда, без видимых результатов. Почему постоянно озвучиваемые благие намерения никак не могут воплотиться в не менее благие действия? Часть представителей рынка считает, что пришло время поменять аргументы, которыми пользуются риэлтерские объединения. Председатель Союза компаний по реинжинирингу риэлтерской деятельности и руководитель компании “СмартРиэлт” Татьяна Недерева-Архипец рассказала Realt.by о новых инициативах Союза.
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“Мы не должны были этим заниматься, но остаться в стороне не можем”
— Наш союз задумывался изначально как структура, которая должна выступать за
За последние полтора года проделана колоссальная работа. В том числе и с другими риэлтерскими объединениями и их лидерами. К сожалению, в работе с профессиональными участниками рынка мы столкнулись с тем, что по каким-то вопросам, которые лежат на поверхности и относятся скорее к тактике, договориться можно, и достаточно быстро. Это, например, вопросы предоставления информации. Но это решение сиюминутных проблем. Мы постоянно лечим симптомы, а не причину болезни.
Татьяна Недерева-Архипец удивляется, как при всем многообразии профессиональных объединений на нашем рынке отсутствует четко сформулированная позиция. Все вроде бы “за” изменения, но конкретной программы развития отрасли нет.
— Возьмем хотя бы уже набившую оскомину историю про “серый” рынок. Все наши коллеги в один голос говорят, что они хотят бороться с серым рынком, но ничего не меняется из года в год. Работая с органами государственного управления мы четко понимаем, что эта проблема является одной из основных. Не единожды приходилось слышать и о крайне низких заработных платах специалистов занятых в отрасли и незначительных, не соответствующих реальному положению дел в отрасли уплаченных налогах. Все это характеризует качество отношений участников рынка с государством.
Или история о крайне низком качестве риэлтерской услуги для потребителей. На рынке достаточное количество профессионалов, оказывающих услугу качественно, работающих с большим количеством сервисов, клиенты которых благодарны за помощь. Но общий информационный фон к сожалению формируют совсем другие истории.
Для потребителя приобретение риэлтерской услуги во многом сегодня лотерея. Вроде бы все должны работать в одинаковых условиях, но клиент зачастую не понимает на что он может рассчитывать и что получит в итоге, добавляет председатель Союза:
- В таких условиях Союз компаний по реинжинирингу принял решение о реализации проекта по повышению эффективности и транспарентности профессиональных участников рынка недвижимости.
Разработаны и утверждены критерии которым должны соответствовать все члены Союза. Они включают включают в себя:
При их разработке мы преследовали несколько задач:
Новые критерии оценки работы компаний: в основе экономика и эффективность
— Один из критериев — доля расторгнутых договоров в общем количестве договоров на оказание риэлтерских услуг. В последнее время распространена практика, когда, например, при рыночной стоимости объекта в 60 тысяч долларов клиент говорит “Я хочу продать за 100 тысяч”. Приходит риэлтер и вместо того, чтобы аргументировано объяснить, что есть определенная конъюнктура, которая не позволит продать за такую сумму, говорит ему: “Хочешь 100? Давай заключать договор”. Подписывается договор, база предложений в агентстве недвижимости растет. И, наверное, этим можно было бы хвалиться и считать это успехом. Но дело в том, что проходит два-три месяца, клиент разочарован, квартира не продана, договор расторгается, а потребитель расскажет всем, как его обманули риэлтеры и не оправдали его ожиданий.
Работа риэлтера не заканчивается в тот момент, когда заключен договор на оказание риэлтерских услуг, а только начинается. Закончится она тогда, когда все продано и клиент получил, то, что хотел, то, что ты ему обещал.
Кстати, этот критерий будет хорошо вскрывать и больную тему серого рынка, ведь некоторые наши коллеги скрывают выручку, расторгая договора “задним числом”.
Важен также критерий реализованных договоров на каждого сотрудника компании. Когда ты создаешь рабочее место, то удивительно, если у тебя работник продает одну квартиру раз в три месяца. Бизнес должен быть эффективным.
Критерии, касающихся трудового законодательства мы дополнили средней заработной платой специалиста по риэлтерской деятельности. Согласитесь, важный критерий.
Еще очень важно контролировать соблюдение законодательства по персональным данным. Хочу ошибаться, но мне кажется, что в следующем году к жалобам, которые сейчас есть на риэлтерские организации (недобросовестную рекламу, понуждение к договору и прочее), добавятся жалобы и на распространение персональных данных. Нормы, определенные действующим законодательством не учитывают новых реалий.
Считаем, что принятие части таких критериев как обязательных для всего рынка, поможет его оздоровлению, повысит прозрачность процессов, происходящих на рынке недвижимости между профессиональными участниками и потребителями, создаст предпосылки для уменьшения доли «серого» рынка и позволит увеличить налоговые поступления в бюджет.
Союз также полагает и выступил с инициативой корректировки критериев оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов по риэлтерской деятельности. Данная инициатива была доведена до сведения заинтересованных органов государственного управления. И мы рассчитываем на поддержку. Вводите эти критерии в качестве обязательных, нам кажется результат не заставит себя ждать.
“Разбирать спорные моменты должны те, кому мы все будем доверять”
Для повышения качества риэлтерских услуг Союз начинает реализацию пилотного проекта с рабочим названием “Комиссия по урегулированию споров и конфликтов” и надеется на то, что он получит поддержку в рамках профессионального риэлтерского сообщества:
— Целью работы комиссии будет являться повышение качества оказываемых услуг, содействие мирному урегулированию споров, возникающих на этом рынке, как между потребителями и исполнителями услуг, так и между профессиональными участниками.
Мы тщательно подходим к процедурным моментам - положению о комиссии, ее работе, ее составу. Согласовано, что в комиссии будет шесть членов. Четыре из них не будут иметь никакого отношения к риэлтерскому бизнесу. Это будут эксперты в области права. В работе комиссии точно будет принимать участие медиатор. Члены комиссии из риэлтерской сферы будут работать в ней на общественных началах. Персональный состав, сейчас уточняется, дорабатывается и положение о комиссии. Ход реализация этого проекта будет согласовываться с лицензирующим органом. Его первые итоги будут подведены через 6 месяцев. Планом мероприятий по реализации проекта предусмотрены семинар и круглый стол, активная информационная работа.
Комиссия сможет вырабатывать рекомендации для профессиональных участников рынка: как надо реагировать на те или иные вызовы. Обобщенная практика применения законодательства и активное разъяснение его не только профессиональным участникам рынка, но и потребителям позволят стать понятнее и предсказуемее. И это еще одна из задач пилотного проекта.
Этот проект Союза открыт для всех участников рынка: как членов нашего Союза, так и участников других объединений и независимых компаний. 8 риэлтерских организаций уже подтвердили свое желание работать в рамках данной инициативы.
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“Нужно показывать, сколько зарабатывают риэлтеры”. Профессионалы предлагают ввести экономические критерии оценки работы АН и честно говорить с клиентами
Реалии белорусского рынка риэлтерских услуг не устраивают, скорее всего, всех профучастников. Одни недовольны тарифами, другие — отношением потребителей,...
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