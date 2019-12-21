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Анисим отказывается участвовать в президентских выборах вместе с Лукашенко
22.12.2019 11:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экс-депутат и председатель «Таварыства беларускай мовы» Елена Анисим отказывается идти в президенты, если в гонке будет участвовать Александр Лукашенко. Об этом она заявила во время Сойма Партии БНФ, сообщает издание
— Участвовать в одной президентской кампании вместе с Александром Лукашенко я не буду, — сказала Анисим. Также она высказала мнение о том, что «кампания по сбору подписей за неучастие Лукашенко в выборах будет успешной».
Напомним, ранее — в январе 2019 года — Анисим
В ноябре 2019 года экс-депутат
Александр Лукашенко
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Ранее она заявляла о планах баллотироваться в президенты Беларуси.
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