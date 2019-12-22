С камином и системой микроклимата. За €55 тысяч белорусская фирма предлагает полностью готовый дом, который можно двигать

Однако компании пришлось еще раз пересмотреть свои взгляды, когда поняли, что молодых семей с одним ребенком, одиноких людей, пенсионеров, которые устали от жизни в городе, гораздо больше, чем той категории, на кого был рассчитан «стометровый» дом. Flybird пошел еще на уменьшение метража, однако это не вызвало большой экономии на квадратном метре.

Вне зависимости, какой площади будет дом, для его возведения нужно произвести цепочку технологических операций - от ввинчивания свай фундамента до подвешивания светильников. И если это делать на участке заказчика, то дом 50 «квадратов» занимает практически столько же времени, что и 150. А время, как гласит мудрость - деньги.

- Мы задумались, что если бы мы смогли локализовать процесс производства в одном месте, то это было бы куда эффективнее. Но возник другой момент: получается, что нам на участок нужно перевозить уже не отдельные панели (стены, пол, крышу), а дом в сборе, - делится Максим. – Когда родилась такая идея, то мы сразу начали думать о том, чтобы привозить дома в сборе со всей мебелью, отделкой, сантехникой и всем-всем-всем внутри. Потому что собрать чисто коробку без окон и дверей в цеху или на участке займет одно и то же время. Поэтому начали думать над тем, чтобы привозить уже полностью готовый к проживанию дом, с которым практически ничего не нужно было делать на участке заказчика. Ну разве что столы и стулья расставить, коммуникации подключить и закинуть дрова в камин. И вот такой дом будет одним модулем. Мы придумали ему название Flybird Wagon.