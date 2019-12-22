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Шейман доложил Лукашенко: выручка компаний Управления делами президента составила 1,8 млрд рублей

23.12.2019 15:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2019 году ожидаемая выручка от реализации продукции предприятий подчиненных Управления делами президента составит более 1,8 млрд рублей. Такая информация содержится в сообщении пресс-службы президента по итогам встречи Александра Лукашенко с управляющим делами президента Беларуси Виктором Шейманом.


Фото: прессс-служба президента

Тенденция положительная, результаты лучше, чем годом ранее. Оборот внешней торговли товарами и услугами — более 300 млн долларов. В три раза сокращено количество убыточных предприятий, говорится в сообщении.

Виктор Шейман также доложил о новых и перспективных направлениях в работе Управления делами, в том числе о запуске серийного производства пластиковых лыж.

Учитывая то, что Шейман также курирует африканский вектор сотрудничества, во время встречи у президента обсуждался ход строительства ряда совместных предприятий.

Еще одной темой разговора были кадровые вопросы в системе Управделами.

Александр Лукашенко отдельно отметил и напряженную работу Управления делами Президента в период новогодних праздников.

— Спрос в это время, если можно так сказать, на президента очень большой. Но это приятные хлопоты, хоть и физически это нагрузка большая, — сказал он. — Управлению делами приходится это все обеспечивать, на вас ложится большая нагрузка.

Глава государства отметил, что это как уже традиционные мероприятия государственного масштаба, к примеру, благотворительная акция «Наши дети», так и новые. В числе последних — Венский бал, который планируется провести во Дворце Независимости в субботу, 28 декабря.

— Спасибо австрийцам, что они предложили такое мероприятие. Они очень давно (уже несколько лет назад) глаз положили на Дворец Независимости — этот огромный зал торжественных церемоний. Мы с ними согласились, что проведем такой Венский бал с их участием. Они будут организовывать, мы — помогать, — сказал Александр Лукашенко.

Согласно официальному сайту Управделами президента, УДП было создано указом главы государства в августе 1994 года, прошло путь «от небольшого подразделения, занимавшегося материально-техническим и социально-бытовым обеспечением высших органов государственной власти, до крупного многоотраслевого субъекта хозяйственной деятельности, объединившего десятки успешно работающих подведомственных предприятий». В настоящее время структура УДП включает порядка 80 подчиненных организаций, расположенных в Беларуси и за ее пределами.

Сфера интересов — самая широкая. Это национальные парки, санатории, три крупные гостиницы в Минске, молокозавод, мясокомбинат, недвижимость, которая сдается в аренду, импорт алкогольной и табачной продукции, торговля конфискатом, нефтепродуктами и удобрениями, магазины дьюти-фри, страхование, лотерейный бизнес и прочее.

 
Теги: Минск
 
 
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Оборот внешней торговли товарами и услугами - более 300 млн долларов. В три раза сокращено количество убыточных предприятий, говорится в сообщении.
 
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