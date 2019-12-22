Отчитались: денег нет. Выплату долгов «Коврами Бреста» отсрочили еще на год

Источник материала: Tut.by

ОАО «Ковры Бреста» в поисках инвестора. Продажа предприятия как единого имущественного комплекса — наилучший вариант развития событий в сложившихся условиях. В отведенный законом срок планы санации по погашению долгов кредиторам не выполнены. Срок окончания расчетов с кредиторами продлен еще на год — до 3 ноября 2020-го, пишет «Вечерний Брест».



Станислав Коршунов

Производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО «Ковры Бреста» было возбуждено экономическим судом Брестской области в марте 2014 года. Управляющим был назначен Виктор Мариничев. Начался период санации, при этом первоначальный срок — полтора года — впоследствии продлили еще на пять лет (до 3 ноября 2019 года). Но попытки финансового оздоровления не принесли желаемого эффекта.

В судебном заседании 4 ноября этого года управляющий огласил отчет по итогам санации, протокол собрания кредиторов, рассмотревшего этот отчет, и ходатайство кредиторов перед судом.

Виктор Мариничев пояснил, что платежеспособность ОАО «Ковры Бреста» не восстановлена в силу объективных причин, и расчеты с кредиторами произведены в незначительной части. Под объективными причинами надо понимать, скорее всего, курсовые разницы (если судить по предыдущим высказываниям управляющего). Видимого экономического эффекта не дало и вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества, зданий и оборудования путем продажи и сдачи в аренду.

Общая сумма требований в реестре кредиторов (по данным на 2017 год) составляла 12,5 млн рублей, главные потенциальные получатели — Министерство финансов и «Беларусбанк». Суд утвердил отчет управляющего, а также удовлетворил ходатайство кредиторов и установил срок окончания расчетов с ними до 03.11.2020, подтвердили изданию в экономическом суде Брестской области.

Ставка делалась на продажу до окончания санации имущественного комплекса предприятия. Всего на торги было выставлено 539 объектов недвижимости и оборудования, в том числе ткацко-отделочное производство, два магазина по продаже ковров, административное помещение, 8 ковроткацких станков. Рыночная стоимость комплекса оценена в 6,5 млн долларов (что сопоставимо с суммой возврата заемных средств). Условием продажи было сохранение исторически сложившегося брендового предприятия по производству ковров и увеличение объемов производства за счет полной загрузки производственных мощностей. Однако назначенные на 3 сентября текущего года аукционные торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

Но не все так плохо. Предприятию удалось удержаться на плаву. Как пояснил в экономическом суде управляющий, за время санации введено в эксплуатацию и полностью задействовано ранее закупленное технологическое оборудование, сохранен трудовой коллектив (порядка 330 человек), полностью погашаются внеочередные текущие платежи, отсутствует задолженность по выплате заработной платы, текущим налоговым платежам, по оплате потребляемых энергоносителей. Увеличены объемы производства, а также поставки на экспорт. От потребителей добавим: делать ковры в Бресте не разучились.

Что дальше?

Экономический суд Брестской области удовлетворил ходатайство собрания кредиторов и продлил срок окончания расчетов с кредиторами на год — до 3 ноября 2020 года.

По информации первого заместителя председателя Брестского горисполкома Вадима Кравчука, в ближайшее время планируется провести совещание с участием представителей концерна «Беллегпром» и других заинтересованных сторон, чтобы обсудить меры по поиску инвестора и продаже имущественного комплекса ОАО «Ковры Бреста». По заверениям управляющего, два инвестора проявляют устойчивый интерес в приобретении единым лотом действующего производства ковров.