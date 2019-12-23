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Кому увеличат пособие по безработице

24.12.2019 — Новости Экономики | Единство  
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Источник материала: Единство

«Сейчас мы готовим проект закона о внесении изменений в закон о занятости. Выходим с инициативой увеличить пособия, в частности, безработным с территорий с напряженной ситуацией на рынке труда. Вторая категория – это люди в возрасте 50+, которым действительно сложно конкурировать на рынке труда», – рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Она добавила, что люди старше 50 лет в среднем ищут работу одиннадцать месяцев. Это достаточно большой срок, считает министр, поэтому этих людей надо финансово поддержать.

С 1 января 2020 года в Беларуси на полгода вырастет пенсионный возраст, а также минимальный страховой стаж, который нужен для получения трудовой пенсии. Это очередное плановое поэтапное повышение. Пенсионный возраст для мужчин составит 62 года, для женщин – 57 лет, а минимальный страховой стаж для обоих полов будет равен 17,5 года.

Министр труда и соцзащиты отметила, что повышение пенсионного возраста позволяет удержать количество людей трудоспособного возраста, а заодно ежегодно расти пенсии. «Если мы говорим про 2019 год, средняя пенсия по ноябрю, пенсия по возрасту, – это 446 рублей, и она увеличилась по сравнению с ноябрем прошлого года более чем на 50 рублей», – сказала Ирина Костевич.

Она также обратила внимание на то, что пенсия выросла на 13%, при этом уровень инфляции составил 5%.

Ирина Костевич отметила и тот факт, что сферу трудовых отношений вскоре затронет цифровизация – в 2020 году ведомство планирует начать подготовку проекта нормативно-правового акта по внедрению электронных трудовых книжек. «В текущем году, в третьем квартале, мы уже попросили субъектов хозяйствования предоставить информацию по приему и увольнениям. Этим шагом мы охватили около 10% занятых в экономике (либо застрахованных) граждан. Сложность была в том, что пришлось кодировать эту информацию, – рассказала специалист. – Следующий шаг – это подготовка проекта указа (нормативно-правового акта), в котором будут расписаны шаги, этапы по внедрению учета трудовой деятельности в электронном виде».

Ситуацию на рынке труда в стране Ирина Костевич в общем назвала достаточно стабильной. «По методологии Международной организации труда уровень безработицы составляет 3,9%. По международным стандартам это достаточно низкий уровень. Если говорить об уровне занятости, то он растет и среди лиц трудоспособного возраста и составляет почти 84%», – уточнила глава Минтруда.

Растет и количество создаваемых рабочих мест. Лидирует здесь сфера услуг (около 70% от общего числа новых рабочих мест). Министр отметила рост спроса на рабочую силу.

https://www.mlyn.by

 
 
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В Министерстве труда и соцзащиты собираются увеличить размер пособия по безработице. В интервью телеканалу «Беларусь 1» руководитель ведомства Ирина Костевич...
 
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