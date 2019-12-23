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На торгах 24 декабря доллар и евро вновь дешевели
24.12.2019 13:28 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 24 декабря прошли очередные торги валютами.
Доллар снизился на BYN 0,0015 — до 2,0962 рубля.
Евро подешевел на BYN 0,0009 — до 2,3227 рубля.
Российский рубль вырос на BYN 0,0041 — до 3,3733 белорусского рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.
Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 24 декабря прошли очередные торги валютами. Доллар снизился на BYN 0,0015 - до 2,0962 рубля.
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