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На торгах 24 декабря доллар и евро вновь дешевели

24.12.2019 13:28 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Белорусской валютно-фондовой бирже 24 декабря прошли очередные торги валютами.

Доллар снизился на BYN 0,0015 — до 2,0962 рубля.

Евро подешевел на BYN 0,0009 — до 2,3227 рубля.

Российский рубль вырос на BYN 0,0041 — до 3,3733 белорусского рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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Теги: Курсы валют
 
 
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 24 декабря прошли очередные торги валютами. Доллар снизился на BYN 0,0015 - до 2,0962 рубля.
 
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