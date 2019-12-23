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Лукашенко об участниках протестов в Минске: Я не отвергаю их точку зрения, мы должны с этим считаться

24.12.2019 14:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко понимает тех, кто выходит на массовые акции против интеграции с Россией. И отвергает любые домыслы по поводу нарушения суверенитета Беларуси Россией. Об этом президент Беларуси заявил в интервью главному редактору «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.


Президент сказал, что Беларусь и Россия должны в спокойном режиме договариваться по вопросам интеграции, а не создавать почву для разного рода провокаторов, драк и уличных боев за независимость и суверенитет.

— Надо спокойно над этим работать, а не вбрасывать в СМИ разного рода провокационные заявления. Я не знаю зачем, но начинаю догадываться, — сказал Лукашенко.

— Впервые на моей памяти вот такие массовые выступления под бело-красно-белым флагом в защиту суверенитета. Есть угроза? Люди вышли на улицу, вы их понимаете?

— Конечно, конечно я их понимаю, поэтому я об этом и говорю. Но не надо говорить, что это такие массовые. Потому что выходили на проспект Победителей, на проспект Независимости, где огромная масса народа идет, а 400 человек — это ядро нашей оппозиции поднимали флаги, и в СМИ то, что вы видели, кажется: ого, сколько народу. Это обычные люди [попали на фото]: кто на работу, кто с работы, кто в магазин.

— Но вы их понимаете, этих 400 человек?

— Абсолютно. Я не просто понимаю, я не отвергаю их точку зрения, мы должны с этим считаться. Но беда вся в том, что они это делают ради какой-то политики: кто-то там подсказал, проплатил, фонды им дают приличные деньги, они неплохо живут, как я говорил. Это [акции протеста] делается не ради того, чтобы защитить суверенитет, потому что они прекрасно понимают: я никогда не пойду на то, от чего они пытаются уберечь белорусский народ. Самый главный защитник суверенитета и независимости — президент Беларуси, потому что он отвечает по Конституции за это, — заявил Лукашенко.

— Угроза суверенитету нарастает, с вашей точки зрения?

— Я этого не чувствую, я не чувствую. Давайте рассуждать: если это угроза со стороны, как некоторые говорят, России. Слушайте, в этой ситуации что, России нужна еще одна головная боль? Нет. Россия, конечно, будет действовать аккуратно, осторожно. Угроза появится тогда, опасная угроза, когда у нас будет совсем плохо с экономикой, когда людям невозможно будет все то вынести. Пока я у власти, это единственная угроза. Но если Россия, ну вдруг Россия, как у нас тут некоторые говорят, да и у вас, попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество — они уже окажутся втянутыми в войну, этого уже Запад и НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им, в этом смысле они в чем-то будут правы, — сказал президент Беларуси.

 
 
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По мнению президента, акции делаются не ради того, чтобы защитить суверенитет, а ради политических целей.
 
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