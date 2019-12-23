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«Я никогда в жизни не давал и давать не буду такой команды». Лукашенко - о «деле исчезнувших политиков»

24.12.2019 14:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский журналист Алексей Венедиктов спросил у президента Беларуси, знает ли он про расследование журналистов DW о громких исчезновениях политиков в 1999 году и будет ли с его стороны какая-то реакция. Напомним, экс-боец СОБРа Юрий Гаравский заявил, что участвовал в похищении и убийстве экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Аудио беседы с президентом опубликовано на сайте «Эхо Москвы».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Знаете, никто сверху, кроме президента, в таких случаях не может дать команду. Если Путин, Лукашенко не дадут такую команду, ни Бортников (Александр Бортников — директор ФСБ РФ. — Прим. ред.), ни наш Вакульчик (глава КГБ Беларуси. — Прим. ред.), КГБ, ФСБ никогда на это не пойдут. Потому что это преступление с запахом политики. Бортников, какой бы он ни был, он не политик. Он конкретный человек, который работает специальными методами, потому что у него спецслужба, так и у нас в КГБ. Ладно, я не хочу трогать Россию, в Беларуси, если я не дам команду, никто не будет совершать эти преступления. Я никогда в жизни не давал и давать не буду такой команды. Ответ простой: зачем это мне надо было? Зачем? Что изменилось, что не стало в Беларуси два или три человека, тем более оператор, о котором говорят. Там же смешали все в кучу — Дима Завадский, который погиб. Он же погиб из-за Чечни и Шеремета. Не надо на меня это грузить. Я не даю таких команд, потому что мне это не нужно было тогда и даже теперь. Потому что убивают своих ярых, оголтелых или опасных противников. Я политик, значит, политических. Какими они политиками были? Витя Гончар был всегда моим хорошим товарищем и другом. Мы с ним в одном парламенте были. Мы не только в баню ходили вместе.

Президент заявил, что бизнесмена Красовского он вообще не знал.

— Захаренко связался в бизнесе, вот об этом вы не пишете, с Украиной. Деньги взял огромные под видом, что он был министром, ушел, но у власти и у него тут все схвачено. А деньги не вернул. Но самое интересное: в Германии двоих из них лет 7 или 8 назад, когда тема эта была горячая, сфотографировали на улице.

Президент рассказал, что после этого отправил запрос в Германию, но ответ так и не получил.

Возвращаясь к недавней публикации DW, президент назвал ее провокацией и рассказал:

— Я немедленно дал команду, когда мне пресс-служба доложила этот кусок вброса (не знаю, правда, кто это вбросил, разберемся): немедленно запросите в Следственном комитете информацию, уголовное дело же существует. Пусть он приедет, даст показания, он же уже публично заявил, кто его тут убьет? Пусть он приедет с БНД, с ФСБ, в сопровождении, Венедиктов пусть там будет, известный человек, давайте сюда, дайте показания. Тишина.

— Зачем это надо, Алексей? А я вам отвечу. Завтра президентские выборы.

Лукашенко заявил, что в последнее время в Telegram-каналах появилось много фейков о президенте.

По словам главы государства, он дал команду разобраться с озвученной информацией по "делу об исчезнувших политиках".

— Я Следственному комитету, председателю (Ивану Носкевичу. — Прим. ред.) немедленно, говорю, запросите, если не ответят, мы его объявим в розыск.

Напомним, Юрий Гаравский в интервью, размещенном 16 декабря на сайте Deutsche Welle, утверждает, что, будучи бойцом СОБРа, принимал участие в похищении и убийстве оппозиционных белорусских политиков в конце 1990-х годов. В частности, по его словам, в похищении экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко 7 мая 1999 года кроме него и на тот момент командира СОБРа Дмитрия Павличенко принимали участие еще семь человек. Оппозиционера выслеживали в течение нескольких недель. При похищении ему предъявили служебные документы и усадили в машину. По словам Гаравского, Захаренко не пытали, не вели видеосъемку, а сразу отвезли на учебную базу внутренних войск в районе Воловщины, где его якобы застрелил Павличенко. Затем тело Захаренко отвезли в крематорий Северного кладбища Минска и сожгли.

Также экс-собровец утверждает, что принимал участие в похищении экс-главы ЦИК Виктора Гончара и его друга, предпринимателя Анатолия Красовского 16 сентября 1999 года. По словам Гаравского, джип возвращавшихся из бани Гончара и Красовского был заблокирован двумя машинами с бойцами СОБРа, часть из которых похищала Захаренко (всего участвовало восемь человек). Гончара и Красовского вытащили из автомобиля, рассадили по машинам похитителей и отвезли в окрестности Бегомля, где находилась законсервированная военная база, на которой располагался СОБР. Павличенко якобы застрелил Гончара и Красовского, тела убитых были закопаны. Гаравский отметил, что у Гончара на стопе не было двух пальцев.

 
Теги: Минск
 
 
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Российский журналист Алексей Венедиктов спросил у президента Беларуси, знает ли он про расследование журналистов DW о громких исчезновениях политиков в 1999 году и...
 
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