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«Вот суть вашего валютного союза!» Лукашенко прошелся по российским намекам на единую валюту

24.12.2019 14:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

О единой валюте и о том, чем ценна Беларусь для России, президент Беларуси заявил в интервью главному редактору «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.

— Мы у вас покупали и покупаем газ, ищем вам доллары. Вы говорите о единой валюте. Я предлагаю: давайте за российские рубли будем покупать и так потихоньку пойдем. Нееет…

— Нет?! — удивился Венедиктов.

— Нееет, хочется долларов. Я говорю: вот суть вашего валютного союза!

— Вы не шутите?

— Вы удивились, а у них на это ответа нет. Правильно, это странно. Покупая у вас газ, нефть, металлы, другое сырье плюс комплектующие — высокотехнологичные, нам абы какие уже не нужны, для тракторов, для сельхозмашиностроения… Для всех этих сфер закупаем сырье.

Лукашенко подчеркнул, что нефти и газа сегодня на мировом рынке «девать некуда». Он признал, что российские нефть и газ для Беларуси дешевле — за счет отсутствия экспортной пошлины (но это не льгота для Беларуси, это решение в рамках ЕврАзС, действующее во взаимной торговле).

Лукашенко отметил, что не раз напомил руководству России о том, что страна себя считает преемницей Советского Союза.

— Чернобыльскую станцию кто строил? Не Беларусь! Кто ее эксплуатировал? Не Беларусь! Кто ее взорвал? Не Беларусь! А 80 процентов горя упало на нас.

Лукашенко напомнил, что в Союзе действовала программа преодоления последствий катастрофы.

— Помогали здорово. Советский Союз развалился. Кто помогать будет?

 
 
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О единой валюте и о том, чем ценна Беларусь для России, президент Беларуси заявил в интервью главному редактору «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.
 
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