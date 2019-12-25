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Госвопрос. Почему налоговые льготы не заменят структурные реформы

26.12.2019 10:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Когда государство не хочет проводить структурные реформы и улучшать бизнес-климат, оно начинает раздавать льготы. Но льготы — не структурные реформы, и структурных проблем экономики Беларуси они не решат.


Владимир Ковалкин. Окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь, получил степень бакалавра экономики, а позднее — магистра экономики. Магистр гуманитарных наук по политологии (ЕГУ, программа «Публичная политика»). Эксперт по вопросам реформы государственной службы и руководитель проекта «Кошт урада» в рамках проекта BIPART (Белорусский институт реформы и трансформации публичного администрирования), действующего при Школе молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA. Фото из личного архива

Основным фактором экономического роста для современного государства является приток инвестиций в сферы с высокой долей инновационных технологий, которые, в свою очередь, дают прирост добавленной стоимости в конечном продукте или услуге. Для привлечения инвестиций надо либо улучшать бизнес-климат и проводить структурные реформы, либо отдельными указами и декретами менять баланс рисков-выгод для отдельных бизнесменов, создавая особые условия ведения бизнеса и повышая его доходность. Политической воли на проведение структурных реформ в Беларуси нет, остается последний вариант — льготы и преференции.

Однако, в условиях отсутствия подотчетности власти гражданам и закрытости процесса принятия решений, подход, основанный на льготах и преференциях, стимулирует скорее подковерную борьбу на уровне умений договариваться с властью, чем конкуренцию на уровне эффективности бизнес-проектов. Это приводит к нерациональному использованию ограниченных инвестиционных ресурсов (государство назначает победителей), отраслевым дисбалансам в зарплатах и неэффективному перетоку кадров (обилие «джунов-вайтишников» — начинающих программистов — на рынке), что грозит деградацией другим отраслям экономики.

Для примера проведем мысленный эксперимент и создадим Мед-ПВТ с тем же правовым режимом, в рамках которого работает существующий ИТ-ПВТ. Фактически это будет какое-то количество крупных медицинских клиник, пользующихся налоговыми льготами и преференциями и ориентированных на оказание медицинских услуг медтуристам. Средняя стоимость приема врача в частной беларуской медклинике в пересчете на человеко-часы уже сейчас выше стоимости разработки в ИТ — значит, врачам можно платить вполне себе айтишные зарплаты.

Предпринимателям тоже было бы выгодно инвестировать в создание медклиник на условиях ПВТшного налогового режима. Кроме налоговых послаблений, понадобилось бы упростить процедуры открытия клиник и лицензирования медицинских услуг, стимулировать медтуризм путем снижения стоимости перелетов для медтуристов и введения «наземного безвиза» для всех соседей. Учитывая уровень централизации власти и контроль государства над единственным авиаперевозчиком, все это можно решить одним декретом. Но в Беларуси нет Мед-ПВТ — не умеют медики настолько эффективно договариваться с властью и красиво представлять бизнес-проекты, как айтишники, поэтому ПВТшные зарплаты им светят только в Польше.

Отраслевых дисбалансы в зарплатах также создают целый ряд проблем. Во-первых, из-за увеличивающегося разрыва в доходах растет социальная напряженность. Во-вторых, переток кадров в ИТ приводит к вымыванию специалистов в других отраслях, в результате вместо хороших врачей и медсестер имеем посредственных джунов-тестировщиков. Кому это выгодно? Стране, в которой дефицит медицинских работников? Врачам и медсестрам, вынужденным переучиваться или эмигрировать ради нормального заработка? ИТ-компаниям, которые испытывают наплыв «вайтишников» (людей, стремящихся «войти в айти» не из-за призвания, а только из-за зарплат) при дефиците «сеньоров» — высококвалифицированных кадров? Очевидно, проигрывают все.

Вот и получается, что создавать особые экономические условия можно и нужно, но только в том случае, когда проведены структурные реформы, а власть открыта и подотчетна гражданам.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

«Госвопрос» — цикл публикаций, в которых TUT.BY и коллеги из СИМПА постараются без воды и шор рассказывать об актуальных вопросах госуправления в нашей стране и предлагать решения, основанные на мировом опыте.

 
 
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Когда государство не хочет проводить структурные реформы и улучшать бизнес-климат, оно начинает раздавать льготы. Но льготы - не структурные реформы, и структурных...
 
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