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«Транснефть» ждет от Минска официальных претензий по «грязной нефти» для оценки ущерба
26.12.2019 08:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Транснефть» ждет от Беларуси официальных претензий по компенсации ущерба от некондиционной нефти в магистральном нефтепроводе «Дружба», пишет
«Во-первых, мы с ними тоже работаем — с белорусскими партнерами. От них требуется одно — подтвердить документально те или иные цифры, которые они озвучивают, те или иные объемы некондиционной нефти, которые к ним попали», — сообщил президент «Транснефти» Николай Токарев.
«Когда это все будет официально нам представлено, тогда будет, о чем говорить. А сейчас, пока делаются эмоциональные заявления с политической окраской, они не позволяют с точностью до конкретной цифрой определиться по ущербу. Но мы в любом случае ведем эту работу, обсуждаем, и я надеюсь, выйдем на конструктив», — добавил он.
Скандал с «грязной нефтью»
Напомним, 19 апреля госконцерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской экспортной нефти Urals, поступающей в участок магистрального нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба». Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. В итоге поставки нефти в Европу и на два белорусских НПЗ были приостановлены, поскольку это могло привести к выходу из строя дорогостоящего оборудования. Беларусь также прекратила экспортировать свою нефть и нефтепродукты.
Поставки чистой нефти на территорию Беларуси возобновились в начале мая. Транзит в Украину возобновился 24 мая, поставки в Польшу начаты 9 июня.
Для компенсации потерь Беларусь
Ранее Александр Лукашенко
При подсчете ущерба Минск учитывал несколько составляющих. «Это ущерб, нанесенный нефтепроводу, самому оборудованию на нефтепроводах и на НПЗ. Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит — мы огромные деньги потеряли», — говорил Лукашенко.
Мозырский НПЗ даже
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«Когда это все будет официально нам представлено, тогда будет, о чем говорить. А сейчас, пока делаются эмоциональные заявления с политической окраской, они не...
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