«Транснефть» ждет от Минска официальных претензий по «грязной нефти» для оценки ущерба

Источник материала: Tut.by

«Транснефть» ждет от Беларуси официальных претензий по компенсации ущерба от некондиционной нефти в магистральном нефтепроводе «Дружба», пишет Interfax.by .



Фото: transoil.by

«Во-первых, мы с ними тоже работаем — с белорусскими партнерами. От них требуется одно — подтвердить документально те или иные цифры, которые они озвучивают, те или иные объемы некондиционной нефти, которые к ним попали», — сообщил президент «Транснефти» Николай Токарев.

«Когда это все будет официально нам представлено, тогда будет, о чем говорить. А сейчас, пока делаются эмоциональные заявления с политической окраской, они не позволяют с точностью до конкретной цифрой определиться по ущербу. Но мы в любом случае ведем эту работу, обсуждаем, и я надеюсь, выйдем на конструктив», — добавил он.

Скандал с «грязной нефтью»

Напомним, 19 апреля госконцерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской экспортной нефти Urals, поступающей в участок магистрального нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба». Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. В итоге поставки нефти в Европу и на два белорусских НПЗ были приостановлены, поскольку это могло привести к выходу из строя дорогостоящего оборудования. Беларусь также прекратила экспортировать свою нефть и нефтепродукты.

Поставки чистой нефти на территорию Беларуси возобновились в начале мая. Транзит в Украину возобновился 24 мая, поставки в Польшу начаты 9 июня.

Для компенсации потерь Беларусь предложила «Транснефти» увеличить с 1 августа 2019 года тарифы на транспортировку нефти на 21,7%. В итоге стороны договорились об увеличении цены на 3,7%.

Ранее Александр Лукашенко оценивал потери от поставки некачественной нефти в сотни миллионов долларов (по расчетам «Ведомостей», речь может идти о 271−435 млн долларов).

При подсчете ущерба Минск учитывал несколько составляющих. «Это ущерб, нанесенный нефтепроводу, самому оборудованию на нефтепроводах и на НПЗ. Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит — мы огромные деньги потеряли», — говорил Лукашенко.

Мозырский НПЗ даже выставил претензии «Роснефти» за поставленную загрязненную нефть в размере 155 млн долларов. Белорусская компания обосновала их тем, что из 443 тыс. тонн нефти стоимостью 185 млн долларов, которые «Роснефть» поставила на завод в апреле, 370 тыс. тонн представляла собой загрязненная нефть, стоимость которой белорусская сторона считает нулевой.