Минск и Москва подписали план развития на три года

Мэры Минска и Москвы в российской столице провели заседание рабочей группы 25 декабря, сообщает ОНТ.

Стороны обсудили сферы сотрудничества.

Было отмечено, что белорусская сторона участвует в строительстве метро, жилых комплексов и транспортных развязок в Москве. Создано и работает совместное предприятие по производству лифтов. Минск предлагает интенсивнее использовать белорусский опыт в этих направлениях.

Кроме того, Минск готов участвовать в московской программе по сбору и утилизации мусора и поставлять городской транспорт, электробусы, автобусы на различном виде топлива.

Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко сообщил, что товарооборот Минска и Москвы на протяжении третий год подряд демонстрирует уверенный рост, а по итогам 2019 года ожидается увеличение показателей на 3%.

Семашко заявил, что Беларусь готова строить для РФ «под ключ» мусороперерабатывающие заводы и поставлять необходимую технику.

Объемы продовольственных поставок в Россию могут увеличиться в соответствии с разработанной интеграционной картой в сфере АПК.

Предполагается, что к 1 июня все проблемы с поставками белорусских продуктовна российский рынок будут решены.