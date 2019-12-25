Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так НИИСФ РААСН рекомендует Альбом технических решений по акустике ROCKWOOL Проблема шумового загрязнения и как следствие повышение внимания к вопросу качественной звукоизоляции требуют не только современных решений с точки зрения...

Проблема шумового загрязнения и как следствие повышение внимания к вопросу качественной звукоизоляции требуют не только современных решений с точки зрения продуктов и конструкций, но и качественной технической поддержки. Отвечая на запрос профессионалов строительного рынка, подрядчиков и проектировщиков, компания ROCKWOOL впервые выпускает Альбом технических решений по выполнению звукоизоляции. В альбоме представлены чертежи состава конструкций и узлов, предназначенные для использования в типовых проектных решениях по строительной акустике для гражданского и промышленного строительства. Звукоизолирующие системы ROCKWOOL, приведенные в альбоме, рекомендованы НИИСФ РААСН для применения при проектировании, строительстве, реконструкции и реставрации жилых, общественных и производственных зданий любого назначения.В альбоме представлены типовые конструктивные решения для звукоизоляции каркасных перегородок, дополнительных облицовок стен, подвесных потолков и полов. Применение акустических продуктов ROCKWOOL заметно увеличивает эффект шумоизоляции, что подтверждают результаты испытаний и технической экспертизы, проведенных НИИСФ РААСН, а также практического использования на многих объектах строительства. Приведенные в альбоме примеры доказывают, что решение задачи снижения шума успешно сочетается с качественной отделкой помещений, имеющих при этом надлежащие пожарно‐технические и высокие эксплуатационные характеристики.Кроме того, компания ROCKWOOL предлагает бесплатный сервис по компьютерному моделированию индекса звукоизоляции. С помощью программы INSUL Sound Insulation Prediction эксперты ROCKWOOL осуществляют бесплатные расчеты оценки звукоизоляционной эффективности конструкций перекрытий, облицовок и перегородок. Чтобы воспользоваться данной услугой, достаточно направить соответствующий запрос в Центр проектирования ROCKWOOL Russia design.centre@rockwool.ru.По данным Всемирной организации здравоохранения, под негативным воздействием шума находится 1,3 миллиарда человек. Эксперты считают, что 10 проценттов от этого числа людей подвержены необратимым воздействиям на организм. Исследования показывают, что городские шумы вызывают у человека стресс и даже способны сократить жизнь на 8-12 лет.Современные звукоизоляционные материалы не станут критичной строкой в общей смете ремонта, зато серьезно улучшат качество жизни. Оптимальным решением может выступить, например, каменная вата, негорючий материал из горных пород. Природное происхождение обеспечивает экологичность продукта, поэтому он может использоваться даже для детских комнат и медицинских учреждений.www.rockwool.ru