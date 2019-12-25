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Оппозиция требует опубликовать 31 «дорожную карту», которую Беларусь согласовывает с РФ
26.12.2019 14:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Организаторы кампании «Абаронім незалежнасць» готовят обращение к Минэкономики с требованием опубликовать 31 «дорожную карту», которую Беларусь согласовывает с Россией.
На пресс-конференции организаторы кампании заявили, что
— В связи с теми событиями, которые происходили, в связи со штрафами и задержаниями, мы хотим поменять форматы будущих акций протестов. И мы выбрали формат «Живой цепи». Кроме того, будет организован сбор открыток тем политическим заключенным, которые сегодня находятся на Окрестина. А также мы планируем обратиться к Минэкономики, чтобы оно озвучило 31 «дорожную карту», которую власти согласовывают с Россией, — рассказал лидер партии «Зеленые» Дмитрий Кучук.
Экс-глава ОГП Анатолий Лебедько отметил, что в Беларуси есть большое количество людей, которые не понимают, «что интеграция с Россией достаточно углубленная».
— Нам надо решить, что делать с людьми, которые сомневаются в этом, с теми, кто работает на МАЗ, МТЗ. У нас должен быть выработан план действий для того, чтобы объяснить людям, что происходит. Без работы с этими людьми мы не достигнем своих целей. Поэтому мы начнем цикл онлайн-передач, в которых хотим пояснить им, что такое интеграция и сколько Беларусь должна России. Нам необходимо создавать давление на власть, — сказал Лебедько.
Политик также напомнил об
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