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Оппозиция требует опубликовать 31 «дорожную карту», которую Беларусь согласовывает с РФ

26.12.2019 14:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Организаторы кампании «Абаронім незалежнасць» готовят обращение к Минэкономики с требованием опубликовать 31 «дорожную карту», которую Беларусь согласовывает с Россией.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На пресс-конференции организаторы кампании заявили, что штрафы и аресты участников акций 7 и 8 декабря незаконны, поскольку люди выступают за независимость страны. Они потребовали остановить репрессии, судебное преследование граждан и активистов, и призвали белорусов поддержать участников акций всеми возможными способами, в том числе «сброситься копейкой» тем, кто вышел на акцию и получил за это штраф.

— В связи с теми событиями, которые происходили, в связи со штрафами и задержаниями, мы хотим поменять форматы будущих акций протестов. И мы выбрали формат «Живой цепи». Кроме того, будет организован сбор открыток тем политическим заключенным, которые сегодня находятся на Окрестина. А также мы планируем обратиться к Минэкономики, чтобы оно озвучило 31 «дорожную карту», которую власти согласовывают с Россией, — рассказал лидер партии «Зеленые» Дмитрий Кучук.

Экс-глава ОГП Анатолий Лебедько отметил, что в Беларуси есть большое количество людей, которые не понимают, «что интеграция с Россией достаточно углубленная».

— Нам надо решить, что делать с людьми, которые сомневаются в этом, с теми, кто работает на МАЗ, МТЗ. У нас должен быть выработан план действий для того, чтобы объяснить людям, что происходит. Без работы с этими людьми мы не достигнем своих целей. Поэтому мы начнем цикл онлайн-передач, в которых хотим пояснить им, что такое интеграция и сколько Беларусь должна России. Нам необходимо создавать давление на власть, — сказал Лебедько.

Политик также напомнил об обращении, которое оппозиция направила на имя Сергея Румаса с просьбой о встрече, на которой хочет обсудить переговоры в Москве. Пока ответ не получен, но Лебедько считает, что он покажет, как власти относятся к суверенитету страны.

 
 
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Организаторы кампании «Абаронім незалежнасць» считают, что штрафы и аресты участников акций 7 и 8 декабря незаконны, поскольку люди выступают за независимость...
 
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