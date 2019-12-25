Замглавы партии БНФ идет в президенты Беларуси

Источник материала: Tut.by

Замглавы партии БНФ Алексей Янукевич будет участвовать в президентских выборах в следующем году. Об этом политик рассказал TUT.BY.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Асноўныя мэты майго вылучэння — скансалідаваць і змабілізаваць нацыянальна-дэмакратычныя сілы, выразна паказаць уладам, Маскве, вольнаму сьвету, што ёсць значная частка беларускага грамадзтва, адданая каштоўнасцям незалежнасьці і свабоды, без удзелу якой немагчыма вызначаць лёс краіны. Таксама — прымусіць улады лічыцца з інтарэсамі гэтай значнай часткі грамадства, у першую чаргу — рабіць на дзяржаўным узроўні рэальныя крокі па ўмацаванні нацыянальнай бясьпекі, умацаванні патрыятызму і нацыянальнай ідэнтычнасці, аднаўлення статусу беларускай мовы ў дзяржаве, — объясянет Янукевич свое решение участвовать в выборах.

В партии БНФ Янукевич с 1996 года, в 2009 году возглавил ее, а в 2017 году стал заместителем председателя Григория Костусёва. Во время президентских выборов 2006 года был доверенным лицом Александра Милинкевича, в 2010 — возглавлял предвыборный штаб кандидата в президенты Григория Костусёва.

Напомним, президентские выборы в Беларуси с большой долей вероятности состоятся 30 августа 2020 года. Действующий президент заявил о своем намерении участвовать в выборах, хоть и довольно пространно: «Народ сам должен его просить баллотироваться». Это будет шестая президентская избирательная кампания Александра Лукашенко.

Помимо Лукашенко о своих президентских амбициях с той или иной степенью уверенности в конце ноября заявили Елена Анисим, Анна Канопацкая, Ольга Ковалькова и Татьяна Короткевич и лидер ЛДП Олег Гайдукевич.

В конце декабря Елена Анисим отметила , что не пойдет на президентские выборы, если в них примет участие Лукашенко.