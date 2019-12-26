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"Купить дом под Минском сейчас можно по цене "трешки". Эксперты рассказали, чего стоит ожидать от рынка загородной недвижимости в следующем году
27.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В конце года принято подводить итоги. Каким обернулся 2019 год для рынка загородной недвижимости? По мнению двух экспертов рынка загородной недвижимости Александра Лазарева и Александра Вераса, этот год в сегменте загородных домов прошел в позитивном ключе. Но, несмотря на положительный в целом прогноз, с продажей дома все же лучше подождать до марта. Почему? Читайте в нашем материале.
«В 2019 году продажи загородной недвижимости выросли»
«С одной стороны рынок перенасыщен, но чтобы найти действительно качественные объекты, придется потрудиться»
— С одной стороны рынок загородной недвижимости перенасыщен и предложение преобладает над спросом. С другой стороны, чтобы найти что-то действительно качественное, по адекватной цене, покупателю придётся приложить усилия. В Минской области в радиусе 50 км от МКАД на данный момент (не в сезон) выставлено на продажу порядка 5000 объектов недвижимости, но только очень небольшая часть из них — действительно ликвидные объекты.
По словам Александра, сейчас наиболее активно продаются, как правило, недорогие старые, наследственные дома, пригодные для круглогодичной жизни в радиусе до 30 км от МКАД с развитой транспортной инфраструктурой и наличием коммуникаций. Пользуются спросом и садовые домики в диапазоне $12–20 тысяч. При этом более современные садовые домики, пригодные для круглогодичной жизни, в радиусе до 25 км от Минска стоят уже дороже — в диапазоне $35–100 тысяч.
— В последнее время садовыми домиками заинтересовались молодые семьи из Минска, и это радует. В первую очередь потому, что сейчас некоторые садовые товарищества стали увядать, и это печально. Надеюсь, молодая кровь и энергия внесет свои коррективы в данный процесс.
Помимо садовых домиков и наследственных домов спросом пользуются одноквартирные жилые дома, блокированные дома и таунхаусы, которые расположены в радиусе 25 километров от МКАД. Стоимость таких объектов — до $250 тысяч, — рассказал Александр. — С другой стороны, покупатели с опаской относятся к незавершенным и незаконсервированным объектам строительства. Интерес к ним зависит от расположения и стадии готовности.
А вот к неликвидным объектам можно смело отнести дома до 2000 г.п. в 3 этажа и выше, площадью 300–500 метров. Как правило, их неизменный атрибут — «евроремонт» 20-летней давности. Такой коттедж крайне тяжело продать, потому что собственник почти никогда не идет на уступки, считая свой дом очень дорогим. Единственное, что может спасти сделку — это максимально рентабельное местонахождение объекта.
Что же касается каких-то средних показателей, то, по словам Александра, рынок загородной недвижимости в корне отличается от городского.
— Говорить о средней стоимости «квадрата» в этом сегменте нельзя. Рынок загородной недвижимости весьма многогранен. Ценообразованию способствует масса факторов: вид объекта недвижимости, расположение, расстояние, наличие коммуникаций, наличие транспортной и социальной инфраструктуры.
Объединить, к примеру, такие объекты, как незавершенное законсервированное строение, садовый домик и коттедж в единый перечень ценообразования нереально. Дать общую объективную оценку квадратного метра не представляется возможным. При этом опытный риэлтер может сказать, сколько должен стоить квадратный метр в абсолютно готовом и пригодным для жизни коттедже в Московском или Логойском направлении, расположенном не далее 20 км от МКАД. Но и даже в этой ситуации без личного осмотра данного объекта это сделать будет непросто. У каждого дома — своя цена.
Принято считать, что сейчас рынок покупателя, и ценообразование складывается на этом основании. Но действительно достойных объектов загородной недвижимости на данный момент не так уж и много. При этом практически у каждого современного покупателя есть перечень требований к коттеджу. Это должен быть современный дом со всеми коммуникациями и развитой транспортной инфраструктурой, школами неподалеку, наличием поликлиник и магазинов. В перечень необходимых условий входит также «асфальт до дома», небольшое расстояние от Минска с возможностью без проблем круглый год добираться до работы и обратно. Все это должно быть сопоставимо по цене с трехкомнатной квартирой в Минске (с учетом доплаты, размер которой зависит от характеристик объекта).
Особый интерес покупатели проявляют к коттеджным поселкам в единой стилистике, которых у нас, кстати, не так уж и много. К примеру, дома первой очереди в Зеленой Гавани были распроданы на уровне фундамента. Здесь свою роль также сыграла репутация застройщика.
Прогноз на 2020 год: «Если не срочно, то продавцам советую подождать до марта»
— Что касается прогнозов, то я надеюсь, что в наступающем 2020 году будет прирост продаж в целом и на рынке загородной недвижимости в частности. При этом ничто не способствует скачку цен. Единственное, нужно учитывать сезонность продаж на данном рынке и если продажа не срочная — советую активизироваться в марте 2020 года. Если же продажа необходима сейчас по каким-то обстоятельствам — смело можно продавать, не дожидаясь какого-то более выгодного предложения в сезон. Потому что не факт, что оно будет, — пояснил Александр. — На рынке загородной недвижимости очень важна правильная, актуальная, соответствующая действительности оценка конкретного объекта недвижимости. Продавцы зачастую в силу различных факторов воспринимают предложенную специалистом цену как заниженную и настаивают на своей, не соответствующей рынку. Позже они понимают, что стоимость была завышена, но сезон заканчивается и объект «замораживается» на неопределенный срок.
В целом, на мой взгляд, прогнозы на будущий год предстоят в позитивном свете. Можно рассчитывать на прирост продаж объектов загородной недвижимости по причинам, о которых я говорил выше.
«Подушкой безопасности для рынка загородной недвижимости стало снижение процентных ставок по кредитам»
О тенденциях и итогах рынка загородной недвижимости рассказал и директор АН «Авангард Недвижимость» Александр Лазарев. Общие выводы в чем-то перекликаются, однако прогноз не настолько оптимистичен.
— 2019 год можно назвать годом стабильности для рынка загородной недвижимости. Общие тенденции таковы, что, если раньше минчане из двух-трехкомнатных квартир перебирались в апартаменты побольше, то теперь покупатели все чаще выбирают переезд в собственный дом. В основном это связано с тем, что за $150 тысяч можно купить трехкомнатную квартиру в новостройке с ремонтом, а доплатив около $30—40 тысяч, приобрести отличный коттедж в 15-20 минутах езды от Минска. Но итоговая площадь жилья будет в 1,5 — 2 раза больше, плюс будет собственный земельный участок.
Серьезной подушкой безопасности для рынка загородной недвижимости стало снижение процентных ставок по кредитам. Покупатели активно пользуются заемными средствами, особенно если речь идет о доплате разницы между стоимостью двухкомнатной квартиры и домом, — пояснил директор АН «Авангард Недвижимость». — Ожидаемо высоким спросом в этом году пользовались летние дачи в ценовом диапазоне от $10.000 до $20.000 и загородные дома для круглогодичного проживания с газовым котлом стоимостью около $40-45 тысяч. Также не менее активным сегментом рынка стали коттеджи стоимостью около $200 тысяч.
— Не так хорошо обстоят дела у недостроенных домов — с каждым годом они только теряют в цене. При этом под Минском и в ближайшем «замкадье» очень много таких объектов. Как правило, они имеют гигантские площади — от 400 «квадратов» и выше, а в современном мире мало кто выбирает подобные проекты. Белорусы уже практически пришли к европейскому минимализму, когда площадь дома обусловлена только количеством проживающих в нем людей, и это чаще всего от 100 до 200 «квадратов». Конечно, здесь учитываются и высокие эксплуатационные расходы. Именно поэтому коттеджи площадью около 200 кв.м. пользуются повышенным спросом, даже их недостроенные варианты.
Безусловно, один из самых главных критериев выбора — цена на объект. И в этом году мы пришли к более здоровому ценообразованию во многом благодаря первым случаям изъятия неиспользуемых земельных участков. Соответственно, на рынок вышли те, кто понял, что не укладывается в сроки, отведенные государством на строительство. Они готовы торговаться, желая просто вернуть вложенные средства. Такие предложения часто «уходят» довольно быстро, особенно если речь идет о законсервированном строительстве где-то в пределах МКАДа.
Стоит отметить, что есть территории, где цены на загородные дома все же растут.
— Например, в ближайших коттеджных поселках (Тарасово, Марьяливо, Ратомка) уже практически не выделяют участков, а значит, земля там дорожает и будет дорожать, — рассказал Александр Лазарев.
«Есть спрос на дома в 15-20 км от Минска и на уникальные объекты, пусть даже и за $1,5 миллиона»
— Неожиданностью этого года стали запросы от клиентов найти дом для круглогодичного проживания на расстоянии около 15-20 километров от Минска. Интересно, что такой объект можно найти по цене от $45 тысяч, что равносильно цене однокомнатной квартиры средних потребительских качеств в Минске. Многие из таких клиентов — молодые семьи, часто из сферы IT. То есть люди реально рассматривают приобретение загородного дома и автомобиля для каждого члена семьи как альтернативу квартире в столице.
При этом, по словам специалиста, спрос на элитную недвижимость остается неизменным.
— К элитной загородной недвижимости я отношу объекты дороже $300 тысяч, и в этом году количество сделок по таким домам незначительно выросло по сравнению с 2018 годом. За последние 3 месяца нами было продано несколько элитных объектов, и, что примечательно, покупателями стали белорусы. Можно сказать, что на рынке практически не осталось иностранного капитала. Однако интерес к загородным коттеджам у иностранцев все же есть: на осмотры часто приезжают россияне, китайцы, украинцы. Возможно, этот интерес выльется в реальные сделки уже в 2020 году.
На рынке элитной недвижимости спросом ожидаемо пользуются интересные и необычные объекты. Например, недавно была продана усадьба в 40 километрах от Минска. Дом располагался посреди леса на огромном участке земли площадью более 1,5 га. В имении было даже собственное озеро. Настолько уникальных объектов на рынке крайне мало. Хотелось бы подчеркнуть, что покупатели одинаково активно интересуются уникальными объектами и за $300— 500 тысяч, и за $1,5 миллиона.
«Серьезных изменений на рынке загородной недвижимости в 2020 году ожидать не стоит»
По словам директора АН «Авангард Недвижимость», в следующем году радикальных изменений ожидать не стоит.
— Предпосылок для серьезных изменений на рынке загородной недвижимости сейчас нет. Я считаю, что продавцам не стоит ждать лучших времен — хорошие объекты недвижимости будут пользоваться спросом всегда, — рассказал Александр Лазарев. — При этом сейчас наиболее востребованы дачи площадью от 60 до 90 кв.м. и загородные дома семейного типа площадью около 200 кв.м. Но здесь важную роль играет удаленность от Минска. Дачи, которые расположены на расстоянии от 40 километров от Минска, продолжают терять в цене. Поколение наших родителей использовали такие объекты под огороды, особенно не уделяя внимания дачным домикам. Эта эпоха уже уходит в прошлое, поэтому современные покупатели мало интересуются небольшими дачными участками. Соответственно, предложение таких объектов растет. Чтобы такую дачу продать, нужно выставлять совсем невысокую цену. Для покупателей это хорошая новость, потому что на расстоянии 10 километров от Минска можно купить какую-то небольшую дачу стоимостью от $5 тысяч. Буквально 2-3 года назад такого не было.
Мнение аналитика Realt.by
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Сезонность начинает активнее проявлять себя и с точки зрения спроса. В Минском районе количество сделок с объектами загородной недвижимости снизилось на 3%, а в соседних районах — на внушительные 19%. Тем не менее, по сравнению с прошлым годом рынок остаётся более активным. В зависимости от района спрос сейчас выше на 9−19%.
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"Купить дом под Минском сейчас можно по цене "трешки". Эксперты рассказали, чего стоит ожидать от рынка загородной недвижимости в следующем году
В конце года принято подводить итоги. Каким обернулся 2019 год для рынка загородной недвижимости? По мнению двух экспертов рынка загородной недвижимости Александра...
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