"Купить дом под Минском сейчас можно по цене "трешки". Эксперты рассказали, чего стоит ожидать от рынка загородной недвижимости в следующем году

Что же касается каких-то средних показателей, то, по словам Александра, рынок загородной недвижимости в корне отличается от городского.

— Говорить о средней стоимости «квадрата» в этом сегменте нельзя. Рынок загородной недвижимости весьма многогранен. Ценообразованию способствует масса факторов: вид объекта недвижимости, расположение, расстояние, наличие коммуникаций, наличие транспортной и социальной инфраструктуры.

Объединить, к примеру, такие объекты, как незавершенное законсервированное строение, садовый домик и коттедж в единый перечень ценообразования нереально. Дать общую объективную оценку квадратного метра не представляется возможным. При этом опытный риэлтер может сказать, сколько должен стоить квадратный метр в абсолютно готовом и пригодным для жизни коттедже в Московском или Логойском направлении, расположенном не далее 20 км от МКАД. Но и даже в этой ситуации без личного осмотра данного объекта это сделать будет непросто. У каждого дома — своя цена.

Принято считать, что сейчас рынок покупателя, и ценообразование складывается на этом основании. Но действительно достойных объектов загородной недвижимости на данный момент не так уж и много. При этом практически у каждого современного покупателя есть перечень требований к коттеджу. Это должен быть современный дом со всеми коммуникациями и развитой транспортной инфраструктурой, школами неподалеку, наличием поликлиник и магазинов. В перечень необходимых условий входит также «асфальт до дома», небольшое расстояние от Минска с возможностью без проблем круглый год добираться до работы и обратно. Все это должно быть сопоставимо по цене с трехкомнатной квартирой в Минске (с учетом доплаты, размер которой зависит от характеристик объекта).

Особый интерес покупатели проявляют к коттеджным поселкам в единой стилистике, которых у нас, кстати, не так уж и много. К примеру, дома первой очереди в Зеленой Гавани были распроданы на уровне фундамента. Здесь свою роль также сыграла репутация застройщика.