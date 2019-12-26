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В Минске задержан активист движения Legalize Belarus Станислав Шашок
26.12.2019 22:40 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Активист кампании Legalize Belarus Станислав Шашок задержан в подъезде собственного дома. Об этом
Предположительно, парня увезли в РУВД Московского района. В Telegram-канале «Правовая инициатива»
Позже стало известно, что Станислав Шашок находится на Окрестина, туда его доставили из Центрального РУВД.
Правозащитники не исключают, что парень задержан за участие в акциях против интеграции.
Кампания
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Правозащитники не исключают, что парень задержан за участие в акциях против интеграции.
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