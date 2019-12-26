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В Минске задержан активист движения Legalize Belarus Станислав Шашок

26.12.2019 22:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Активист кампании Legalize Belarus Станислав Шашок задержан в подъезде собственного дома. Об этом в соцсетях сообщили друзья парня.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Предположительно, парня увезли в РУВД Московского района. В Telegram-канале «Правовая инициатива» сообщается, что там дежурный утверждает, что Станислава Шашка у них нет.

Позже стало известно, что Станислав Шашок находится на Окрестина, туда его доставили из Центрального РУВД.

Правозащитники не исключают, что парень задержан за участие в акциях против интеграции.

Кампания Legalize Belarus выступает за легализацию марихуаны, а также смягчение 328-й «антинаркотической статьи». Активист кампании Станислав Шашок на последних выборах в парламент баллотировался по столичному избирательному округу № 99.

 
 
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Правозащитники не исключают, что парень задержан за участие в акциях против интеграции.
 
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