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Нацбанк выпускает памятные монеты «Дзень анёла»

27.12.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Нацбанк выпускает памятные монеты «Дзень анёла»

Национальный банк Беларуси с 27 декабря выпускает в обращение памятные монеты «Дзень анёла», сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Золотая монета номиналом Br50 выпускается тиражом 399 штук, серебряная номиналом Br20 — тиражом 2 999 штук, медно-никелевая номиналом Br1 — тиражом 4 999 штук. На реверсе в центре — стилизованное изображение ангела, обнимающего младенца. Монеты отчеканены на Монетном дворе Польши.

С 27 декабря в обращение выпускаются также памятные монеты «Заказнік «Званец» серии «Заказнікі Беларусі», «Вялікі арлец» серии «Птушка года», «Станіслаў Манюшка. 200 год». Они отчеканены на Казахстанском монетном дворе.

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.

Информация об ожидаемых поступлениях, отпускных ценах и наличии памятных монет в кассе Национального банка, а также планируемых датах продаж памятных монет размещена на официальном сайте Нацбанка в разделе «Банкноты и монеты».

https://www.belta.by

 
 
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Национальный банк Беларуси с 27 декабря выпускает в обращение памятные монеты «Дзень анёла», сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей...
 
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