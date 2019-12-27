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А1 и beCloud запустили 4G для 76% белорусов

27.12.2019 11:38 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 и инфраструктурный оператор beCloud завершили первый этап совместного проекта по развитию мобильной связи стандарта 4G в Беларуси. 4G-связь стала доступна абонентам А1 во всех крупных городах страны в пределах существующей LTE-сети beСloud.

LTE-сеть beCloud, на базе которой реализован первый этап проекта, предполагающий единовременное включение более 2000 базовых станций в частотном диапазоне 1800 МГц, охватывает все областные центры Беларуси, а также большинство крупных городов во всех шести областях страны. Среди них – Бобруйск, Жлобин, Барановичи, Вилейка, Дзержинск, Калинковичи, Лида, Молодечно, Мозырь, Несвиж, Новогрудок, Орша, Островец, Пинск, Полоцк, Речица, Солигорск, Слоним и другие.

Общее число населенных пунктов, жители которых отныне могут пользоваться 4G-связью в сети А1, вплотную приближается к 200. На охваченной территории проживает 76% населения Беларуси.

«Мы рады, что договоренности, достигнутые с инфраструктурным оператором beCloud, в самые сжатые сроки позволили обеспечить наших абонентов во многих городах связью стандарта 4G. Качество оказываемых услуг всегда было и остается приоритетом работы А1, поэтому уже сегодня мы активно консолидируем усилия с нашим партнером. Так, например, высокое качество покрытия 4G-сети, которая сегодня стала доступна абонентам А1 в Бобруйске и Жлобине, гарантируется совместной работой специалистов двух компаний на предоставленной А1 инфраструктуре под базовые станции по аналогии с Пинском и Гомелем», – отметил первый заместитель генерального директора компании А1 Николай Юшкевич.

В настоящее время технические специалисты А1 и beCloud проводят работы по оптимизации и отладке сети. По завершении данных работ абоненты А1 смогут ощутить все преимущества высокоскоростного мобильного интернета даже в часы наивысшей нагрузки на сеть, а также в местах генерации наибольшего интернет-трафика.

С января 2020 года развертывание 4G-сети будет реализовываться в сельской местности посредством предоставления компанией А1 инфраструктурному оператору beCloud своей инфраструктуры под базовые станции, а также транспортной сети на основе гибридных, радиорелейных и оптоволоконных линий связи.

В итоге к 2023 году зона покрытия сети 4G для абонентов А1 сравняется с существующей на данный момент зоной покрытия 3G-сети А1, обеспечив доступ к высокоскоростному мобильному интернету 4G жителям Беларуси, проживающим на более чем 97% территории страны.

Чтобы убедиться в том, что мобильное устройство и SIM-карта поддерживают технологию 4G, необходимо проверить в настройках смартфона выбранные параметры сотовой сети – 3G/4G или LTE. Соответствующее обозначение, которое подтверждает возможность пользоваться услугой передачи, появится и на экране устройства.

Готовность своей SIM-карты к 4G абоненты A1 могут проверить с помощью бесплатного USSD-запроса *181#. В ответ оператор отправит SMS с результатом проверки смартфона и SIM-карты. В случае, если SIM-карта не поддерживает 4G, ее замена будет произведена бесплатно в любом магазине компании или дилерских центрах.

Для того, чтобы по достоинству оценить услугу передачи данных в 4G-сети, компания А1 существенно увеличила объемы предоставляемого интернет-трафика на тарифах «Комфорт М/L/XL» и предлагает своим абонентам воспользоваться специальными новогодними предложениями при подключении на эти тарифы.

Только до 31 декабря, все подключившиеся на тарифы «Комфорт М/L/XL» получат 50% скидку на абонентскую плату в течение следующих 6 месяцев, а также безлимитный интернет на год в подарок. Покупатели популярного смартфона «А1 Альфа» при приобретении его в рассрочку от 9,90 рубля в месяц получат в подарок безлимитный интернет на 2,5 года бесплатно на скорости, которая зависит от выбранного тарифного плана.

 
Теги: Гомель
 
 
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Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 и инфраструктурный оператор beCloud завершили первый этап совместного проекта по развитию мобильной связи стандарта 4G в...
 
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