Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (23-29 декабря 2019 года)

Тенденции

Цены

Индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,2% и составил 1398 $/м2. Рост цен на вторичном рынке наблюдался с начала декабря, и велика вероятность, что положительная динамика сохранится и в последнюю неделю 2019 года. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,2% и составила 1292 $/м2. Цены на новостройки непрерывно опускаются на протяжении последних 6 недель.

Архитектура

У Белорусского союза архитекторов новый председатель. Его выбрали на XXII съезде БСА, прошедшем в Минске на прошлой неделе. Экс-глава общественного объединения Александр Корбут посвятил свой отчетный доклад проблемам профессиональной среды.

Строительство

Сферу строительства и проектирования в Беларуси ожидает реформа. Первые 28 норм и правил уже приняты , еще пять утвердят до конца года. Пока же продолжается активное строительство по старым правилам: за 11 месяцев 2019 года в Беларуси уже построено 35,8 тысячи новых квартир. Кстати, «Минск-Мир», «Маяк Минска», «Лазурит» и другие жилые комплексы получат деньги на развитие инфраструктуры из Инвестпрограммы Минска на 2020 год.

Госзастройщики (с долей государства более 50%) получили право возводить кварталы индивидуальной застройки на предоставленных без проведения аукционов земельных участках.