ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (23-29 декабря 2019 года)

28.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,2% и составил 1398 $/м2. Рост цен на вторичном рынке наблюдался с начала декабря, и велика вероятность, что положительная динамика сохранится и в последнюю неделю 2019 года. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,2% и составила 1292 $/м2. Цены на новостройки непрерывно опускаются на протяжении последних 6 недель.

Архитектура

У Белорусского союза архитекторов новый председатель. Его выбрали на XXII съезде БСА, прошедшем в Минске на прошлой неделе. Экс-глава общественного объединения Александр Корбут посвятил свой отчетный доклад проблемам профессиональной среды.

Строительство

Сферу строительства и проектирования в Беларуси ожидает реформа. Первые 28 норм и правил уже приняты, еще пять утвердят до конца года. Пока же продолжается активное строительство по старым правилам: за 11 месяцев 2019 года в Беларуси уже построено 35,8 тысячи новых квартир. Кстати, «Минск-Мир», «Маяк Минска», «Лазурит» и другие жилые комплексы получат деньги на развитие инфраструктуры из Инвестпрограммы Минска на 2020 год.

Госзастройщики (с долей государства более 50%) получили право возводить кварталы индивидуальной застройки на предоставленных без проведения аукционов земельных участках.

В начале декабря Realt.by показал, как выглядит первый в Беларуси энергоэффективный дом класса А+, где квартиры стоят по $ 900 за квадратный метр. В новостройке нет привычных батарей, во всех квартирах теплые полы и система приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией воздуха. Теперь мы рассказали, кто построил необычный дом.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (23-29 декабря 2019 года)

Деньги

Ремесленники и люди, занятые в сфере агроэкотуризма, могут заплатить сборы за свою деятельность в 2020 году до 30 декабря включительно.

Законодательство

С 1 января 2020 года вступит в силу новая редакция Жилищного кодекса. Изменения коснутся сферы предоставления жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий, арендного и социального жилья, порядка работы товариществ собственников и многого другого. Для того чтобы лучше разобраться во всех тонкостях нововведений, портал Realt.by организовал заочную «прямую линию» с Министерством ЖКХ. Читатели прислали нам свои вопросы, и мы опубликовали ответы на них.

Дачи и частные дома

Недавно мы писали про Республиканский конкурс дизайна частного интерьера «Профессиональный интерьер». Там в номинации «Лучший интерьер жилого дома» выбрали проект Марины Мацель, который дизайнер разработала специально для модульного дома площадью 42 квадратных метра. Мы съездили посмотреть, как выглядит дом внутри и снаружи, поговорили с производителем о будущем модульных домов, а также с хозяином о жизни больше года за городом на 42 «квадратах».

Такой дом, скорее всего, будет ликвидным на рынке. А вот, что продать будет трудно в 2020-м, нам рассказали эксперты по загородной недвижимости.

Коммерческая недвижимость

На Цнянке за $ 460 тысяч выставлен на продажу очень необычный коттедж. Облицованный черной плиткой, с панорамными окнами — он виден издалека. Собственник коттеджа в интервью журналисту Realt.by рассказал, что в этом доме нужно не жить, а работать. О том, как организован «черный дом"-офис, читайте в репортаже. А вот здесь можно узнать, что вообще происходит с рынком офисной недвижимости.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (23-29 декабря 2019 года)

Комитет строительства и инвестиций Мингорисполкома рассказал, что происходит с долгостроем «Газпром Центр». А «Минскпроект» показал, каким может быть Национальный выставочный центр возле Куропат и ТРЦ «Экспобел». также стало известно, что KFC и Burger King в Каменной Горке точно не снесут.

Торговая сеть «Корона» открыла первые мини-магазины в двух сельских населенных пунктах.

В Лошице (Ленинский район Минска) в границах ул. Я. Лучины — Игуменского тракта началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. По задумке здание аналогично ФОК «Мандарин», расположенному в Заводском районе.

Крытый гараж во Фрунзенском районе Минска купили на аукционе почти за 1,5 млн рублей.

Риэлтерский бизнес

Как наладить работу риэлтеров в Беларуси? Какой опыт мы можем почерпнуть из международного сотрудничества? И почему нужно уйти от строгого законодательного регулирования цен? Об этом и многом другом — в большом разговоре с членом Национальной ассоциации риэлтеров США, заместителем председателя БелАН, Председателем КонфАН, директором АН «Недвижимость линия закона» Олегом Вольштейном. Кстати,  Очередное заседание Общественного объединения «Белорусская ассоциация „Недвижимость“» (БелАН) и Союза «Конфедерация агентств недвижимости» (КонфАН) состоялось 17 декабря в Минске. И Анатолий Звездин считает, что «В следующем году агентствам недвижимости придется работать в новых экономических условиях».

Жилье и инфраструктура

Кто из дольщиков не мечтает увидеть свой жилой комплекс с высоты, оценить и проконтролировать ход строительства? Чего только стоит возможность заглянуть в окна своей квартиры еще до того, как получил ключи от нее. Мы встретились с человеком, который эти мечты может сделать реальностью. Александр Васкевич снимает на видео жилые комплексы Минска с высоты и публикует материал в собственном youtube-канале.

Офтоп

Крупнейший в стране торгово-развлекательный центр «Дана Молл» в преддверии Нового года стал не только местом, где ищут подарки друзьям и близким, но и площадкой для серьезной дискуссии о будущем Минска, Беларуси и даже всей планеты. Компания «Дана Холдингз» предложила всем принять участие в общественной дискуссии о последствиях климатических изменений. На протяжении часа в центральном атриуме, прямо у новогодней елки, посетители торгового центра обсуждали проблемы экологии вместе с учеными Международного государственного экологического института имени А. Д. Сахарова Белорусского государственного университета.

Редакция Realt.by

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изменения в строительстве, итоги года от риэлтеров и необычные дома. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Путин и Лукашенко могут созвониться до конца года для решения газовых вопросов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика