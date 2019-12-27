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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (23-29 декабря 2019 года)
28.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Архитектура
У Белорусского союза архитекторов новый председатель. Его выбрали на XXII съезде БСА, прошедшем в Минске на прошлой неделе. Экс-глава общественного объединения Александр Корбут посвятил свой отчетный доклад
Строительство
Сферу строительства и проектирования в Беларуси ожидает реформа. Первые 28 норм и правил
Госзастройщики (с долей государства более 50%)
В начале декабря Realt.by показал, как выглядит первый в Беларуси энергоэффективный дом класса А+, где квартиры стоят по $ 900 за квадратный метр. В новостройке нет привычных батарей, во всех квартирах теплые полы и система приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией воздуха. Теперь мы рассказали,
Деньги
Ремесленники и люди, занятые в сфере агроэкотуризма,
Законодательство
С 1 января 2020 года вступит в силу новая редакция Жилищного кодекса. Изменения коснутся сферы предоставления жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий, арендного и социального жилья, порядка работы товариществ собственников и многого другого. Для того чтобы лучше разобраться во всех тонкостях нововведений, портал Realt.by организовал заочную «прямую линию» с Министерством ЖКХ. Читатели прислали нам свои вопросы, и мы опубликовали
Дачи и частные дома
Недавно мы писали про Республиканский конкурс дизайна частного интерьера «Профессиональный интерьер». Там в номинации «Лучший интерьер жилого дома» выбрали проект Марины Мацель, который дизайнер разработала специально для модульного дома площадью 42 квадратных метра. Мы съездили посмотреть,
Такой дом, скорее всего, будет ликвидным на рынке. А вот, что продать будет трудно в 2020-м, нам
Коммерческая недвижимость
На Цнянке за $ 460 тысяч выставлен на продажу очень необычный коттедж. Облицованный черной плиткой, с панорамными окнами — он виден издалека. Собственник коттеджа в интервью журналисту Realt.by рассказал, что в этом доме нужно не жить, а работать. О том, как организован «черный дом"-офис,
Комитет строительства и инвестиций Мингорисполкома рассказал,
Торговая сеть «Корона»
В Лошице (Ленинский район Минска) в границах ул. Я. Лучины — Игуменского тракта
Крытый гараж во Фрунзенском районе Минска
Риэлтерский бизнес
Как наладить работу риэлтеров в Беларуси? Какой опыт мы можем почерпнуть из международного сотрудничества? И почему нужно уйти от строгого законодательного регулирования цен? Об этом и многом другом —
Жилье и инфраструктура
Кто из дольщиков не мечтает увидеть свой жилой комплекс с высоты, оценить и проконтролировать ход строительства? Чего только стоит возможность заглянуть в окна своей квартиры еще до того, как получил ключи от нее. Мы
Офтоп
Крупнейший в стране торгово-развлекательный центр «Дана Молл» в преддверии Нового года стал не только местом, где ищут подарки друзьям и близким, но и площадкой для серьезной дискуссии о будущем Минска, Беларуси и даже всей планеты. Компания «Дана Холдингз»
Редакция Realt.by
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Изменения в строительстве, итоги года от риэлтеров и необычные дома. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
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