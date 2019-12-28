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Планы основаны на реальных возможностях. Интервью с новым председателем правления Глусского райпо Людмилой Богдановой

29.12.2019 — Новости Экономики | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Планы основаны на реальных возможностях. Интервью с новым председателем правления Глусского райпо Людмилой Богдановой

С Людмилой Богдановой, новым председателем правления Глусского районного потребительского общества, мы встретились буквально через несколько дней после ее назначения на эту должность и поинтересовались первыми впечатлениями об организации и коллективе.

— За первые несколько дней моей работы я побывала еще не на всех объектах, — сказала Людмила Петровна, — но то, что успела увидеть, оставило положительные впечатления о местном райпо. Видно, что здесь крепкая материальная база, хорошие магазины (а мне есть с чем сравнивать), была на участке хлебопечения, пробовала продукцию, мне понравились и глусский хлеб, и глусские батоны. Словом, есть с чем и с кем работать, в коллективе много молодежи, значит, есть перспектива. Но в то же время есть над чем работать, что улучшать.

— Что именно планируете делать?

— Если говорить о ближайшей перспективе, то мы уже начали прорабатывать вопрос открытия рыбной лавки, я заметила, что именно такой торговой точки в Глуске нет, а она нужна и, я думаю, будет востребована хозяйками. Вообще же свою задачу вижу в том, чтобы дальше развивать районное потребительское общество. Я понимаю ответственность, которая на меня возложена и руководством облпотребсоюза, и руководством района, поэтому будем работать над повышением товарооборота, объемов выпуска собственной продукции предприятиями общепита, повышать объемы заготовок, промышленной продукции, экспорта. Показатели по этим параметрам нам доведены, и мы должны их выполнить. Повторюсь, что условия для этого есть.

— Рыбной лавки в Глуске действительно не хватает. Чем еще планируете привлекать покупателей?

— Нам нужен какой-то объект общепита со своим брендовым продуктом, как, скажем, смаженка в Кировске, которую все знают и покупают. Может, это будет шаурма, мясо, крылышки на гриле, шурпа или что-то подобное, чтобы, уже проходя мимо, люди чувствовали аппетитный запах и шли на него. Над этим будем работать. Наш молодой повар поехал на курсы, и я дала ему задание привезти оттуда какие-то свежие идеи для такой новинки.

— Что можете сказать об организации предновогодней торговли?

— К предстоящим праздникам в магазинах нашего райпо подготовились неплохо, думаю, покупатели это сами видят. Более того, на многие товары в магазинах «Родны кут» сделаны скидки. Хочу заверить, что перебоев или дефицита по каким-то группам товаров не будет, работаем с поставщиками, чтобы и цены не взлетели, а может, еще снизились. Запланированы скидки на промышленные товары. Для хозяек, чтобы облегчить их домашнюю работу, организуем выставку-продажу готовых блюд к праздничному столу. В преддверии Нового года и Рождества поздравляю всех жителей района с этими замечательными праздниками и приглашаю в магазины и объекты общепита нашего райпо, мы работаем для вас.

Подготовила Татьяна ЛУКАШЕВИЧ

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С Людмилой Богдановой, новым председателем правления Глусского районного потребительского общества, мы встретились буквально через несколько дней после ее...
 
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