Проводится открытый конкурсный отбор проектов (работ), финансируемых за счет средств инновационного фонда Миноблисполкома

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Заявки принимаются с 8 января по 10 февраля 2020 года включительно.

Конкурс проводится по следующим этапам:

предварительное рассмотрение заявочных материалов;

научно-техническая экспертиза проектов (работ, мероприятий) (ведомственная и государственная);

открытый конкурсный отбор проектов (работ, мероприятий);

включение инновационных проектов в Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь 2016-2020 годы (при необходимости).

Организатором открытого конкурсного отбора и ведомственной научно-технической экспертизы проектов (работ, мероприятий) является комитет экономики Минского облисполкома.

Открытый конкурсный отбор и ведомственная научно-техническая экспертиза проектов (работ, мероприятий) в соответствии с направлениями использования средств инновационного фонда Минского облисполкома проводится на основании решения Минского областного Совета депутатов от 31.01.2017 № 186 «О некоторых вопросах формирования и использования средств инновационного фонда Минского областного исполнительного комитета» (приложение 1).

Для участия в конкурсе организации, претендующие на получение средств инновационного фонда, представляют в комитет экономики Минского облисполкома (на бумажном и электронном носителе) следующие документы (приложение 2):

заявку на участие в конкурсном отборе (приложение 3);

копию свидетельства о государственной регистрации;

копию учредительных документов;

бизнес-план инновационного проекта, разработанный в соответствии с постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 31.08.2005 № 158 «Об утверждении Правил по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов» (приложение 4);

заключение по инновационному проекту, оформленное по форме, установленной постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 25 июля 2014 г. № 55 (приложение 5) и (или) технико-экономическое обоснование выполнения проекта (работы, мероприятия) по прилагаемой форме 1 (приложение 6,7);

информацию о проекте, претендующем на финансирование за счет средств инновационного фонда Минского облисполкома по прилагаемой форме 2 (приложение 8);

информацию о финансовом состоянии юридического лица;

иные документы и материалы, связанные с выполнением проектов (работ, мероприятий).

Средства инновационного фонда выделяются:

организациям, имущество которых находится в коммунальной собственности, хозяйственным обществам, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в коммунальной собственности;

научным, проектным и конструкторским организациям Республики Беларусь вне зависимости от их подчиненности;

организациям Республики Беларусь без ведомственной подчиненности;

иным организациям Республики Беларусь, являющимся плательщиками налога на прибыль в бюджет Минской области.

При необходимости допускается долевое финансирование реализуемых (выполняемых) организациями Республики Беларусь проектов (работ, мероприятий), указанных в части первой пункта 6 Инструкции о порядке формирования и использования средств инновационного фонда Минского областного исполнительного комитета, утвержденной решением Минского областного Совета депутатов от 30.01.2017 № 186, из средств республиканского централизованного инновационного фонда и инновационного фонда Минского облисполкома.

Желающие принять участие в конкурсе могут обращаться по адресу: г. Минск, ул. Энгельса, 4, каб. 211, контактные телефоны: 8 (017) 500 42 30, 517 45 33.

http://minsk-region.gov.by