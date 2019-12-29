ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проводится открытый конкурсный отбор проектов (работ), финансируемых за счет средств инновационного фонда Миноблисполкома

30.12.2019 — Новости Экономики | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Заявки принимаются с 8 января по 10 февраля 2020 года включительно.

Конкурс проводится по следующим этапам:

предварительное рассмотрение заявочных материалов;

научно-техническая экспертиза проектов (работ, мероприятий) (ведомственная и государственная);

открытый конкурсный отбор проектов (работ, мероприятий);

включение инновационных проектов в Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь 2016-2020 годы (при необходимости).

Организатором открытого конкурсного отбора и ведомственной научно-технической экспертизы проектов (работ, мероприятий) является комитет экономики Минского облисполкома.

Открытый конкурсный отбор и ведомственная научно-техническая экспертиза проектов (работ, мероприятий) в соответствии с направлениями использования средств инновационного фонда Минского облисполкома проводится на основании решения Минского областного Совета депутатов от 31.01.2017 № 186 «О некоторых вопросах формирования и использования средств инновационного фонда Минского областного исполнительного комитета» (приложение 1).

Для участия в конкурсе организации, претендующие на получение средств инновационного фонда, представляют в комитет экономики Минского облисполкома (на бумажном и электронном носителе) следующие документы (приложение 2):

заявку на участие в конкурсном отборе (приложение 3);

копию свидетельства о государственной регистрации;

копию учредительных документов;

бизнес-план инновационного проекта, разработанный в соответствии с постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 31.08.2005 № 158 «Об утверждении Правил по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов» (приложение 4);

заключение по инновационному проекту, оформленное по форме, установленной постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 25 июля 2014 г. № 55 (приложение 5) и (или) технико-экономическое обоснование выполнения проекта (работы, мероприятия) по прилагаемой форме 1 (приложение 6,7);

информацию о проекте, претендующем на финансирование за счет средств инновационного фонда Минского облисполкома по прилагаемой форме 2 (приложение 8);

информацию о финансовом состоянии юридического лица;

иные документы и материалы, связанные с выполнением проектов (работ, мероприятий).

Средства инновационного фонда выделяются:

организациям, имущество которых находится в коммунальной собственности, хозяйственным обществам, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в коммунальной собственности;

научным, проектным и конструкторским организациям Республики Беларусь вне зависимости от их подчиненности;

организациям Республики Беларусь без ведомственной подчиненности;

иным организациям Республики Беларусь, являющимся плательщиками налога на прибыль в бюджет Минской области.

При необходимости допускается долевое финансирование реализуемых (выполняемых) организациями Республики Беларусь проектов (работ, мероприятий), указанных в части первой пункта 6 Инструкции о порядке формирования и использования средств инновационного фонда Минского областного исполнительного комитета, утвержденной решением Минского областного Совета депутатов от 30.01.2017 № 186, из средств республиканского централизованного инновационного фонда и инновационного фонда Минского облисполкома.

Желающие принять участие в конкурсе могут обращаться по адресу: г. Минск, ул. Энгельса, 4, каб. 211, контактные телефоны: 8 (017) 500 42 30, 517 45 33.

http://minsk-region.gov.by

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минский областной исполнительный комитет объявляет прием заявок от субъектов хозяйствования Минской области для участия в очередном конкурсном отборе...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Топливо на АЗС в Беларуси с 29 декабря подорожало на 1 копейку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика