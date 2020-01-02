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По ту сторону кадра: фотографии 2019 года, которые не вошли в репортажи Realt.by
03.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Наши читатели привыкли видеть в фокусе героев: агентов, риэлтеров, покупателей, продавцов и многочисленные объекты недвижимости. Но существует и параллельная Вселенная, где журналисты и фотограф – тоже люди. По традиции мы немного приоткрываем «закулисье» и показываем свою работу нашими глазами.
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Наши читатели привыкли видеть в фокусе героев: агентов, риэлтеров, покупателей, продавцов и многочисленные объекты недвижимости. Но существует и параллельная...
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