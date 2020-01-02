ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По ту сторону кадра: фотографии 2019 года, которые не вошли в репортажи Realt.by

03.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Наши читатели привыкли видеть в фокусе героев: агентов, риэлтеров, покупателей, продавцов и многочисленные объекты недвижимости. Но существует и параллельная Вселенная, где журналисты и фотограф – тоже люди. По традиции мы немного приоткрываем «закулисье» и показываем свою работу нашими глазами.

По ту сторону кадра: фотографии 2019 года, которые не вошли в репортажи Realt.by

Наши журналисты всегда тщательно готовятся к репортажам, заранее изучая тему. Но иногда стиль одежды немного не совпадает с реалиями работы:

По ту сторону кадра: фотографии 2019 года, которые не вошли в репортажи Realt.by
По ту сторону кадра: фотографии 2019 года, которые не вошли в репортажи Realt.by

Несмотря на это, журналист Realt.by в любой непонятной ситуации способен выполнить боевую задачу по написанию материала:

По ту сторону кадра: фотографии 2019 года, которые не вошли в репортажи Realt.by

Да и вообще «Наша служба и опасна, и трудна!»:

По ту сторону кадра: фотографии 2019 года, которые не вошли в репортажи Realt.by
По ту сторону кадра: фотографии 2019 года, которые не вошли в репортажи Realt.by

Иногда нам бывает сложно сохранять концентрацию и не отвлекаться от работы, ведь мы тоже люди:

По ту сторону кадра: фотографии 2019 года, которые не вошли в репортажи Realt.by
По ту сторону кадра: фотографии 2019 года, которые не вошли в репортажи Realt.by

И сложно удержаться от селфи с известными людьми:

По ту сторону кадра: фотографии 2019 года, которые не вошли в репортажи Realt.by
По ту сторону кадра: фотографии 2019 года, которые не вошли в репортажи Realt.by

Особенно когда вы похожи как две капли воды:

По ту сторону кадра: фотографии 2019 года, которые не вошли в репортажи Realt.by

Обстановка на работе порой бывает жуткой:

По ту сторону кадра: фотографии 2019 года, которые не вошли в репортажи Realt.by

Но мастерство журналиста заключается в способности слиться с обстановкой:

По ту сторону кадра: фотографии 2019 года, которые не вошли в репортажи Realt.by

Нормальные люди ходят в спортзал после трудового дня, а фотограф портала о недвижимости тренируется прямо во время работы:

По ту сторону кадра: фотографии 2019 года, которые не вошли в репортажи Realt.by
По ту сторону кадра: фотографии 2019 года, которые не вошли в репортажи Realt.by
По ту сторону кадра: фотографии 2019 года, которые не вошли в репортажи Realt.by
По ту сторону кадра: фотографии 2019 года, которые не вошли в репортажи Realt.by

Когда интервью выходит из-под контроля, опытный журналист всегда найдет железный аргумент:

По ту сторону кадра: фотографии 2019 года, которые не вошли в репортажи Realt.by

Но в душе все мы – добрые и отзывчивые:

По ту сторону кадра: фотографии 2019 года, которые не вошли в репортажи Realt.by

Правда, не всегда наши действия можно объяснить логически:

По ту сторону кадра: фотографии 2019 года, которые не вошли в репортажи Realt.by

Возможно, это сверхспособности?

По ту сторону кадра: фотографии 2019 года, которые не вошли в репортажи Realt.by

В конце концов, мы люди творческие, и даже на репортажах не забываем об искусстве:

По ту сторону кадра: фотографии 2019 года, которые не вошли в репортажи Realt.by
По ту сторону кадра: фотографии 2019 года, которые не вошли в репортажи Realt.by

Продолжаем полет в 2020 году!

По ту сторону кадра: фотографии 2019 года, которые не вошли в репортажи Realt.by

Редакция портала Realt.by поздравляет всех с наступившим 2020-м!

По ту сторону кадра: фотографии 2019 года, которые не вошли в репортажи Realt.by
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наши читатели привыкли видеть в фокусе героев: агентов, риэлтеров, покупателей, продавцов и многочисленные объекты недвижимости. Но существует и параллельная...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Плата за право заключения договоров аренды земельных участков снижается в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
03.01.2020
Новости Волковыска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика