По ту сторону кадра: фотографии 2019 года, которые не вошли в репортажи Realt.by

Источник материала: realt.by

Наши читатели привыкли видеть в фокусе героев: агентов, риэлтеров, покупателей, продавцов и многочисленные объекты недвижимости. Но существует и параллельная Вселенная, где журналисты и фотограф – тоже люди. По традиции мы немного приоткрываем «закулисье» и показываем свою работу нашими глазами.

Наши журналисты всегда тщательно готовятся к репортажам, заранее изучая тему. Но иногда стиль одежды немного не совпадает с реалиями работы:





Несмотря на это, журналист Realt.by в любой непонятной ситуации способен выполнить боевую задачу по написанию материала:



Да и вообще «Наша служба и опасна, и трудна!»:





Иногда нам бывает сложно сохранять концентрацию и не отвлекаться от работы, ведь мы тоже люди:





И сложно удержаться от селфи с известными людьми:





Особенно когда вы похожи как две капли воды:



Обстановка на работе порой бывает жуткой:



Но мастерство журналиста заключается в способности слиться с обстановкой:



Нормальные люди ходят в спортзал после трудового дня, а фотограф портала о недвижимости тренируется прямо во время работы:





Когда интервью выходит из-под контроля, опытный журналист всегда найдет железный аргумент:



Но в душе все мы – добрые и отзывчивые:



Правда, не всегда наши действия можно объяснить логически:



Возможно, это сверхспособности?



В конце концов, мы люди творческие, и даже на репортажах не забываем об искусстве:





Продолжаем полет в 2020 году!



Редакция портала Realt.by поздравляет всех с наступившим 2020-м!

