«Цены на квартиры начинают кусаться» — в каком состоянии рынок недвижимости закончил 2019 год

Зависимость рынка от кредитов стала ещё сильнее

За 11 месяцев 2019 года в Минске заключили 12692 сделки купли-продажи квартир (без комнат и долей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос немного сократился (-2,7%), но по месяцам были серьёзные отличия. В первом полугодии сделок было на 16% меньше, зато за июль-ноябрь «прибавка» составила 15%. Данных по декабрю пока нет, но шансы побить прошлогодний показатель довольно велики.

Главная причина, по которым первая и вторая половины года были такими разными, кроется в возможностях покупателей по финансированию покупки жилья.

Катализатором повышения спроса во IIполугодии стало снижение ставки рефинансирования сначала в августе, а потом и в ноябре до рекордно низких 9%. Параллельно свои аппетиты умерили банки, в основной массе сократившие процент, прибавляемый к ставке Нацбанка.

Ещё в мае лучшие предложения по кредитам на покупку и строительство жилья находились на уровне 15-15,5%, сейчас основная масса расположилась в диапазоне 12,6-13,9%.

Положительный эффект от роста доступности кредитов длится уже полгода. В прошлый раз, на рубеже 2017 и 2018 годов, период высокого спроса продолжался примерно 12 месяцев. Можно предположить, что в начале 2020 года спрос сохранится на высоком уровне, но в дальнейшем активность покупателей будет затухать и возвращаться к норме. Впрочем, банки ещё могут «подбросить дров» в виде очередной волны смягчения условий по кредитам, но есть ли у них возможности для этого?

«Свежая вторичка» как никогда востребована

Обьёмы строительства жилья в Минске в последние годы значительно сократились по сравнению с уровнем 2013-2015 годов. Предложения новостроек сконцентрированы в небольшом количестве локаций, в некоторых районах города строящиеся дома можно пересчитать на пальцах одной руки или их вовсе нет.

Как следствие — покупатели активно изучают предложения квартир в тех домах, которые были сданы не так давно.