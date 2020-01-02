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В чем подвох? «Айрон» предлагает дольщикам купить машиноместо в ЖК «Петровщина» от $2000

03.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В проектной декларации, опубликованной в газете «Минский курьер» от 17 декабря 2019 года ОДО «Айрон» предлагает гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий приобрести в ЖК «Петровщина» машиноместо стоимостью от $2000 до $11500. От чего зависит цена?

В чем подвох? «Айрон» предлагает дольщикам купить машиноместо в ЖК «Петровщина» от 00
Фото использовано для иллюстрации

В границах застройки жилого квартала в границах пр. Дзержинского — ул. Голубева — пр. Газеты «Правда» «Айрон» предлагает приобрести машиноместо как в подземном паркинге, так и на наземной автомобильной стоянке. 

Две наземные автомобильные стоянки на 41 и 40 машино-мест, возводимые в составе 1-й очереди строительства жилого квартала, наземная стоянка на 50 машиномест, возводимая в составе 2-й очереди строительства. Такая стоянка представляет собой плоскостное сооружение, доступ на территорию которой ограничен шлагбаумом.

Начало строительства 1-й очереди строительства объекта — 18 декабря 2017 года, срок завершения — 2020—2021 гг. Срок начала строительства 2-й очереди — 1 октября 2018 года, срок завершения — 2021—2023 гг.

Цены: при оплате 100 % стоимость 1 машино-места эквивалентна 5 000 долларам США.

Многоуровневый гараж-стоянка, запроектированный из двух частей, отнесенный к 1-й и 3-й очередям строительства на 1 327 машино-мест. Сооружение представляет собой неотапливаемый открытого типа наземный гараж, возводимый в монолитном железобетонном каркасе. Количество этажей в многоуровневом гараже-стоянке — 7, предусмотрено использование для хранения автомобилей эксплуатируемой кровли. К гаражу пристроены две эвакуационные лестницы, предусмотрен один пассажирский лифт.

Срок начала строительства многоуровневого гаража-стоянки застройщиком — 2 мая 2019 года. Первая очередь строительства будет включать в себя гараж-стоянку на 647 машиномест, вторая часть прибавит к ним еще 680 машиномест. Также к многоуровневому гаражу стоянке будет примыкать автостоянка на 19 машиномест.

Цены: при оплате 100 % стоимость машиномест:

  • расположенных на 3-4-м уровнях, верхнем открытом уровне, эквивалентна 3000 долларам США;
  • расположенных на 5-6-м уровнях эквивалентна 2500 долларам США;
  • расположенных на 7-м уровне, верхнем открытом уровне (эксплуатируемая кровля) эквивалентна 2000 долларам США.

Подземный одноуровневый гараж-стоянка на 159 машино-мест, расположенный под дворовой территорией дома No 3 по генплану в границах пр.Дзержинского — ул. Голубева — пр.Газеты «Правда».

Цены: при оплате 100 % стоимость машиноместа эквивалентна 10.000 долларам США; площадью 15,5 кв.м. при оплате 100 % стоимость машиноместа эквивалентна 11.500 долларам США.

Застройщик озвучил, что стоимость неизменна до окончания строительства.

 
 
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В проектной декларации, опубликованной в газете «Минский курьер» от 17 декабря 2019 года ОДО «Айрон» предлагает гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в...
 
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