Цена российского газа для Беларуси в январе-феврале сохранится на уровне $127 за 1 тыс. куб.м — Минэнерго

Источник материала: Вороновская газета





Цена российского газа для Беларуси в январе-феврале сохранится на уровне $127 за 1 тыс. куб.м, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси.

В пресс-службе напомнили, что в Москве 31 декабря 2019 года состоялась рабочая встреча посла Беларуси в РФ Владимира Семашко и министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

«Стороны обсудили вопросы взаимодействия в газовой сфере в 2020 году, включая вопрос определения цены на поставляемый в Республику Беларусь российский природный газ. По итогам встречи стороны подписали протокол между правительством Беларуси и ПАО «Газпром», в котором оговаривается, что в январе и феврале текущего года поставки газа в Беларусь будут осуществляться по цене на уровне 2019 года ($127 за 1 тыс. куб.м)», — рассказали в пресс-службе.

«Переговорный процесс о поставках природного газа в Беларусь между сторонами продолжается», — добавили в Минэнерго.

Как сообщалось, 31 января 2019 года Россия и Беларусь подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020-го. Также подписаны дополнения к контрактам на транзит и поставку газа с «Газпром трансгаз Беларусь», продлевающие их до 2021 года. Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года, сообщал «Газпром».

В 2019 году цена на газ для Беларуси являлась фиксированной и составляла $127 за 1 тыс. куб.м на границе. В республиканском бюджете на 2020 год этот параметр заложен на уровне 2019 года.