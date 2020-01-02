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Прокуратура направила в суд «дело Втюрина»
03.01.2020 16:16 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генеральная прокуратура изучила и направила в Верховный суд уголовное дело по обвинению восьми должностных лиц государственных органов и банковских учреждений и восьми представителей коммерческих структур за совершение преступлений против интересов службы,
Обвиняемым вменяются в вину многочисленные факты получения и дачи взяток в ходе поставок в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.
«После проверки материалов уголовного дела в Генеральной прокуратуре пришли к выводу о полном, объективном и всестороннем исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с правовой квалификацией действий обвиняемых», — отметили в ведомстве.
В ходе следствия к двенадцати обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении других избраны домашний арест, залог, подписка о невыезде и надлежащем поведении.
С пятью обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Они оказали содействие предварительному следствию, изобличив других соучастников, выдав имущество и уплатив доход, полученные преступным путем, в полном объеме выполнили иные условия досудебного соглашения.
«Дело Втюрина»
В апреле 2019 года сотрудники КГБ Беларуси задержали заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина. Это не просто высокопоставленный чиновник, а человек из ближайшего круга главы государства, много лет возглавлявший Службу безопасности президента.
В декабре следствие отчиталось
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В ходе следствия к двенадцати обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении других избраны домашний арест, залог, подписка о...
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