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Прокуратура направила в суд «дело Втюрина»

03.01.2020 16:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генеральная прокуратура изучила и направила в Верховный суд уголовное дело по обвинению восьми должностных лиц государственных органов и банковских учреждений и восьми представителей коммерческих структур за совершение преступлений против интересов службы, сообщает пресс-служба ведомства.


Андрей Втюрин. Фото с сайта vsr.mil.by

Обвиняемым вменяются в вину многочисленные факты получения и дачи взяток в ходе поставок в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.

«После проверки материалов уголовного дела в Генеральной прокуратуре пришли к выводу о полном, объективном и всестороннем исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с правовой квалификацией действий обвиняемых», — отметили в ведомстве.

В ходе следствия к двенадцати обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении других избраны домашний арест, залог, подписка о невыезде и надлежащем поведении.

С пятью обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Они оказали содействие предварительному следствию, изобличив других соучастников, выдав имущество и уплатив доход, полученные преступным путем, в полном объеме выполнили иные условия досудебного соглашения.

«Дело Втюрина»

В апреле 2019 года сотрудники КГБ Беларуси задержали заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина. Это не просто высокопоставленный чиновник, а человек из ближайшего круга главы государства, много лет возглавлявший Службу безопасности президента.

В декабре следствие отчиталось о завершении расследования. Выявлены многочисленные факты получения и дачи взяток при поставках телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Среди высокопоставленных фигурантов дела — гендиректор «Белтелекома» Сергей Сиводедов, председатель правления Белорусского межбанковского расчетного центра Феликс Касперович. Всего по делу только у взяткополучателей изъято более 1,65 млн долларов, 62 тысячи евро, более 1 кг золота. В обвинении Втюрина фигурирует сумма взяток 190 тысяч долларов.

 
 
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В ходе следствия к двенадцати обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении других избраны домашний арест, залог, подписка о...
 
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