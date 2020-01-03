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Эффективность госсектора и борьба с внешними шоками — какие задачи Александр Лукашенко поставил новому министру экономики Александру Червякову

04.01.2020 — Новости Экономики | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Перед Министерством экономики поставлено несколько ключевых задач: это работа с кадрами, повышение качества работы госсектора и борьба с внешними шоками. Об этом заявил сегодня журналистам новый министр экономики Александр Червяков, передает корреспондент БЕЛТА.

Эффективность госсектора и борьба с внешними шоками — какие задачи Александр Лукашенко поставил новому министру экономики Александру Червякову

«Глава государства перед Министерством экономики поставил несколько ключевых задач: это уровень кадров, качество работы госсектора, эффективность работы предприятий на микроуровне и снижение уязвимости нашей экономики от внешних шоков, — рассказал Александр Червяков. — Мы готовы предоставлять различные альтернативные сценарии развития экономики и говорить о тех прогнозах, которые, может быть, кому-то будет и не совсем удобно слышать, но нужно говорить правду».

СПРАВКА

Александр Викторович Червяков родился в 1966 году в д. Бабиничи Оршанского района Витебской области. В 1988 году окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию (г. Горки Могилевской области), в 1994 году — аспирантуру БГСХА.

В 1988-1991 годах — инженер, ведущий инженер-механик совхоза-комбината «Юбилейный» Оршанского района.

С 1991 по 1994 год — учеба в аспирантуре БГСХА.

В 1994-2010 годах — ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент, докторант кафедры механизации животноводства и электрификации сельскохозяйственного производства БГСХА.

2010-2017 годы — директор ГНУ «НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь».

С января 2017-го — заместитель министра экономики Беларуси. С ноября 2018-го — первый заместитель министра экономики.

Кандидат технических наук (2002), доцент. Автор и соавтор 7 монографий, учебных и справочных пособий, свыше 90 научных работ, 4 изобретений.

Источник: БелТА

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Теги: Гродно
 
 
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Перед Министерством экономики поставлено несколько ключевых задач: это работа с кадрами, повышение качества работы госсектора и борьба с внешними шоками.
 
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