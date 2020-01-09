Белье, жилье, сырье. Десять резонансных слияний и поглощений за 2019 год

Источник материала: Tut.by

Конец 2019 года ознаменовался приобретением «Савушкиным продуктом» Барановичского молочного комбината. Мы решили освежить в памяти еще 10 резонансных и публичных сделок, которые свершились в минувшем году.

Гуцериев



Фото: пресс-служба «Славкалия»

В начале 2019 года в число связанных структур с холдингом «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева вошла минская строительная компания «Ю-строй». Она была создана в 2011 году владельцем Группы компаний «Юнивест-М» Анатолием Тернавским для реализации девелоперских проектов в Беларуси. Тернавский и Гуцериев в свое время вместе работали в российско-белорусской государственной нефтегазовой компании «Славнефть». Потом создали собственные бизнесы.

Сейчас «Ю-строй» является генподрядчиком строительства комплекса у Белгосцирка. Пару лет назад Сбербанк России выкупил этот недостроенный объект в центре Минска у совладельца «Трайпла» Юрия Чижа. Позже стало известно, что одно из структурных подразделений бизнеса Гуцериева совместно с российским банком будет инвестировать в достройку бизнес-центра на базе долгостроя экс-гостиницы. Часть офисов инвесторы приспособят для нужд своих компаний в Беларуси.

Труба





Белорусский «Нефтебитумный завод» приобрел контрольный пакет в украинском нефтепродуктопроводе «ПрикарпатЗападтранс», который ранее принадлежал «Транснефти».

— Мы намерены предоставлять услуги по транспортировке нефтепродуктов из экспортного ресурса белорусских НПЗ, и в первую очередь Мозырского НПЗ, который имеет непосредственный выход в трубопроводную систему с возможностью дальнейшей транспортировки в системе «ПрикарпатЗападтранс», а это поставки в Украину и возможность транзита в другие страны Европы, — говорил хозяин «Нефтебитумного завода» Николай Воробей в интервью TUT.BY.

Бизнесмен выкупил часть доли у швейцарской International Trading Partners гражданина Германии Анатолия Шеффера. По данным СМИ, он входит в окружение украинского «кума Путина» Виктора Медведчука.

Амкодор



Фото: exkavator.ru

Холдинг «Амкодор» выкупил производственный комплекс одного из старейших предприятий России — Онежского тракторного завода (ОТК), ранее признанного банкротом. Белорусы заплатили около 1 млн долларов за оставшееся имущество ОТК в надежде наладить производство машин для лесопромышленного комплекса.

Для реализации проекта российский банки готовы выделять кредиты на 18 млрд российских рублей, что составляет порядка 280 млн долларов. Кроме того, «Амкодор-Онего» получит преференции по уплате арендных платежей и налогу на имущество, а также компенсацию процентной ставки по кредиту, возмещение части затрат на утилизационный сбор и субсидию на пилотную партию продукции.

Правительство РФ делает ставку на развитие собственного производства, выделяя ресурсы и предоставляя преференции как для производителей, так и покупателей техники.

Белвест



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Структура Юрия Суманеева и Дмитрия Гонцова выкупила 55% доли «Белвеста», которыми владел госконцерн «Беллегпром», и стала единоличным владельцем витебской обувной фабрики. Данное решение одобрено указом президента.

«Группа Белвест» заплатит за госдолю рыночную цену с рассрочкой и индексацией платежа в течение 5 лет, говорилось в сообщении концерна Сумма сделки составит 10 млн долларов, что по словам Суманеева примерно в 10 раз превышает сумму, за которую они в конце 2002 года выкупили долю в размере 45%, оставшуюся после выхода из СООО немецкого учредителя «Белвеста» Salamander.

Фабрика должна за 3 года увеличить объем производства с нынешних 1,8 млн до 3 млн пар обуви в год. Реализация этого инвестпроекта оценивается в 100 млн рублей. Не менее 30 млн рублей должно быть вложено в основной капитал «Белвеста» за 5 лет. До конца 2022 года фабрике будут представлены преференции по налогу на прибыль.

Sika



Фото: sika.com

Крупный швейцарский концерн Sika AG купил белорусского производителя монтажных пен «БелИНЭКО», который был основан в 2008 году брестским предпринимателем Валерием Стадницким. В свободной экономической зоне «Брест» был построен новый завод.

Данная сделка принесет Sika дополнительные 23 млн швейцарских франков годового оборота, отмечалось в пресс-релизе. Совместно обе стороны получат более широкие возможности для реализации своей продукции на рынках стран Восточной Европы.

Швейцарская компания Sika, пакетом акций которой владеет французский концерн Saint-Gobain, уже около 5 лет поставляет клеевые и герметизирующие материалы на белорусские промышленные предприятия, а также добавки в бетон для строительных компаний. Строительные клеи, герметики и монтажные пены закрепились на полках крупных торговых сетей Беларуси.

А-100



Фото: «А-100»

Группа компаний А-100 купила Завод современных бетонных конструкций у «Торгового дома «Ждановичи». Завод приобретен за собственные (а не кредитные) средства А-100, сообщил совладелец группы компаний Александр Центер. Но сумму сделки стороны не раскрыли.

Завод работает в пяти километрах от Минска с 2014 года. В последнее время предприятие контролировалось зятем умершего владельца ТД «Ждановичи» Евгения Шигалова Виталием Курило. Производственная мощность завода может обеспечить Центеру 180 тысяч квадратных метров жилья в год, что полностью покроет потребности «А-100 Девелопмент», которая застраивает «Новую Боровую», «Зеленую гавань», «Пирс» и квартал на месте бывшего троллейбусного депо в центре Минска. В перспективе застройщик рассматривает возможность оказывать услуги по изготовлению железобетонных конструкций для других компаний.

Ранее Александр Лукашенко говориил, что поддержка на стройрынке будет оказываться тем предприятиям, которые обеспечивают полный цикл строительства жилья.

ELG



Индрек Рахумаа. Фото: dv.ee

Компания European Lingerie Group купила у семьи Юстик фирму «Юстына», специализировавшуюся на пошиве женского белья для крупных заказчиков, в частности, «Милавицы».

Финансовые условия сделки не разглашаются. Приобретение является частью стратегии ELG по увеличению собственных производственных мощностей. У компании фабрики есть в Латвии, Венгрии и Германии.

European Lingerie Group возникла в 2017 году после того, как Lauma International, которой принадлежит латвийская фабрика Lauma Fabrics, приобрела германскую группу по производству и продаже женского белья Felina у фонда Palero, специализирующегося на инвестициях в оказавшиеся в непростой ситуации предприятия.

Совладельцем ELG являются эстонский бизнесмен Индрек Рахумаа. Он в свое время управлял Silvano Fashion Group, которой принадлежит белорусская «Милавица». Однако из-за финансовых проблем в 2010 году он лишился доли в SFG. Бывший гендиректор «Милавицы» Дмитрий Дичковский сейчас является вице-председателем совета директоров ELG.

Зубр капитал



Фото: myfin.by

Инвестфонд «Зубр Капитал» и Европейский банк реконструкции и развития приобрели 20% долю группы компаний «Мила», которая является поставщиком товаров для красоты и ухода, а также реализует их через собственную сеть магазинов.

Сумма инвестиций в «Милу» не раскрывается, но она находится в рамках стандартной для «Зубр Капитал» суммы от 3,5 до 10 млн долларов, сообщил представитель компании.

У дрогери-сети, созданной на базе крупного оптового поставщика косметики и средств бытовой химии «Парфюмбытхим», свыше 400 магазинов по всей Беларуси. По плану 150 новых торговых объектов откроются к 2022 году. На эти цели будут потрачены средства «Зубр Капитал» и ЕБРР. Помимо этого, инвестиции пойдут на создание собственного логистического центра группы «Мила», рассказал со-основатель компании Аркадий Сергеев.

«Зубр Капитал» также купил миноритарную долю в MediaCube, которая специализируется на производстве видеоконтента. Клиенты MediaCube — YouTube-креаторы, крупные бренды и артисты.

В сообщении говорилось, что это первая в Беларуси Private Equity сделка в которой были учтены нормы белорусского законодательства и одновременно использованы понятные и привычные инвестору механизмы английского права. Это стало возможным благодаря новому регулированию в рамках Парка высоких технологий.

Мостра-групп



Сергей Ткачук. Фото: mostra.by

Сергей Ткачук после продажи «Рублевских» обзаводится новыми активами. Недавно его «Мостра-групп» сообщила о начале интеграции с розничной сетью ветеринарных аптек и зоомагазинов «ZOObazar», которая насчитывает 110 объектов во многих городах Беларуси.

В первой половине 2019 года «Мостра-групп» установила контроль над дистрибьютором алкоголя «Белвингрупп», а вскоре вошел в капитал одного из трех крупнейших частных водочных заводов страны — «Сяброў» из поселка Юбилейный в Гомельском районе.

«Мостра-групп» также принадлежит контрольный пакет ритейлера «Доброном» и компании «Бургер БК», которая владеет правами на франшизу Burger King в Беларуси.

Динамо-Минск



Фото: ФК «Динамо-Минск»

История с футбольным клубом «Динамо-Минск», который вернулся в руки государства после того, как им 20 лет руководил бизнесмен Юрий Чиж, несколько выбивается из колеи. Дело в том, что приказ забрать команду у Чижа последовал сверху еще в 2018 году после разгромного проигрыша питерскому «Зениту» в Лиге Европы. Бизнесмен не согласился передавать контрольный пакет акций «Динамо» Мингорисполкому на безвозмездной основе, а хотел продать за 1 млн белорусских рублей. В итоге дело дошло до суда.

Экономический суд Минска удовлетворил иск управления спорта и туризма Мингорисполкома, которое требовало признать недействительным решение ЗАО «ФК «Динамо-Минск» о выпуске 108 простых акций, принятое в декабре 1999 года. Истец в обосновании своей позиции ссылался на решение Минского городского Совета депутатов от 20 марта 2019 года, которым отменено решение от 23 декабря 1999 г. о госрегистрации субъектов хозяйствования.

Де-факто получилось, что бизнесмен потерял легендарный клуб подобно тому, как его и получил. В 1998 году государство изъяло клуб и бренд из рук приватизировавшего их в начале 1990-х главы кооператива «Березка» Евгения Хвастовича и передало Чижу. За 20 лет «бело-голубые» выигрывали чемпионат Беларуси лишь один раз. Чиж отличился тем, что за это время поменял более 30 тренеров.

В 2019 году минское Динамо занято четвертое место в чемпионате Беларуси. Весь год в клубе надеялись на приход крупного бизнесмена. Но пока все идет к тому, что «Динамо» всего лишь сменит ведомственную подчиненность — с Мингорисполкома на Министерство спорта и туризма, потому что у города в высшей лиге уже есть ФК «Минск». А у одного хозяина двух команд быть не может.