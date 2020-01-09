Лукашенко в роли лидера страны-председателя в органах ЕАЭС выступил с программным заявлением

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко опубликовал обращение к главам государств Евразийского экономического союза, в котором предлагает сосредоточить совместные усилия на полном устранении барьеров, максимальном сокращении изъятий и ограничений на рынках ЕАЭС, предотвращении появления новых препятствий свободной конкуренции.





Беларусь в 2020 году принимает председательство в органах Евразийского экономического союза. Текст обращения, в котором Лукашенко заявляет о назревшей необходимости уточнения отдельных полномочий органов ЕАЭС, опубликован пресс-службой главы государства.

— Выступаем за системное решение вопроса об исполнительской дисциплине при выполнении принятых органами Союза решений, соблюдении права ЕАЭС. Считаем целесообразным повысить эффективность работы органов Союза, усовершенствовать порядок принятия решений, оптимизировать повестки заседаний Совета ЕЭК и Евразийского межправительственного совета, делегировав ряд полномочий Коллегии ЕЭК, - говорится в обращении.

В реализации интеграционной повестки, считает Беларусь, необходимо переходить на программно-целевой метод, предусматривающий определение индикаторов по ключевым направлениям интеграции, ответственность за их достижение и выполнение соответствующих мероприятий.

— Требуется усиление наднациональной компетенции Евразийской экономической комиссии, в первую очередь в сферах с наибольшим количеством барьеров и изъятий: техническое регулирование, применение санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, осуществление государственных закупок, предоставление субсидий. Назрела необходимость установления разрешительного порядка введения национальных ограничительных мер, предполагающего их предварительное рассмотрение органами Союза.

Комиссия (а ее возглавит экс-премьер Беларуси Михаил Мясникович) как самостоятельный субъект должна быть наделена правом обращаться в Суд ЕАЭС, совершенствование деятельности которого требует особого внимания, включая внедрение механизмов обязательного исполнения его решений.

Дальнейшее развитие Евразийского экономического союза Беларусь связывает с решением следующих важнейших задач:

Переход к единой или общей политике в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте и других. Только в этом случае будут устранены предпосылки и условия для принятия национальных правовых актов, идущих вразрез с целями Союза и создающих препятствия во взаимной торговле.

Завершение работы по формированию общих энергетического и транспортного рынков ЕАЭС должно быть сопряжено с обеспечением недискриминационных подходов в области ценообразования, тарифов и доступа к услугам естественных монополий.

В рамках построения общего финансового рынка следует начать предметную работу по созданию платежного пространства ЕАЭС, обеспечению бесперебойных трансграничных расчетов и платежей на пространстве Союза, дедолларизации экономик, дальнейшему повышению доли расчетов в национальных валютах, обеспечению независимости межгосударственных платежей от внешних факторов (системы SWIFT, зарубежных банков-корреспондентов, санкционных рисков).

В промышленном секторе ключевое место отводится гармонизации национальных политик, внедрению единообразных подходов, сближению инструментов и уровня господдержки, созданию производственной кооперации и формированию региональных производственных цепочек добавленной стоимости, реализации совместных проектов и локализации производств.

Следует принять единую программу импортозамещения Союза на основе национальных программ.

Важным вопросом является выравнивание условий осуществления хозяйственной деятельности, создание общей и прозрачной конкурентной среды на внутреннем пространстве Союза. ЕЭК следует обратить внимание на вопросы субсидирования, изменив формат своей работы с наблюдателя на законодателя и приняв меры по устранению дисбалансов на внутреннем рынке промышленной продукции из-за оказания мер государственной поддержки. При необходимости следует расширить функции Комиссии в области применения специфических субсидий.

Особое внимание нужно уделить формированию сбалансированного аграрного рынка Союза. По чувствительным сельскохозяйственным товарам требуется разработка межгосударственных программ развития, включая вопросы специализации агропромышленных производств в ЕАЭС.

Беларусь также указывает на необходимость повысить взаимное доверие к результатам аккредитации и достоверности оценки соответствия, обеспечить согласованность механизмов государственного контроля.

- Необходимо выстроить прозрачную жесткую систему ответственности для всех участников процедур выпуска продукции в обращение и контроля на едином рынке. Решению этих задач будут способствовать создание единой цифровой платформы технического регулирования и инфраструктуры качества ЕАЭС, цифровой среды разработки стандартов, переход на электронные формы разрешительных документов, а также установление механизма арбитражной оценки для решения спорных вопросов.

Полагается провести комплексный анализ положений Договора о ЕАЭС для обеспечения перехода к единой политике применения ветеринарных, санитарных и фитосанитарных мер.

Минск также хочет активизировать сопряжение интеграционных процессов в ЕАЭС, добавить переговорные треки по либерализации торговых режимов с третьими странами, в первую очередь с такими крупными, как страны БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР), Индонезия и другие. Необходимо запустить совместные проекты по выведению товаров и услуг ЕАЭС на зарубежные рынки, считают в Беларуси. Следует активизировать усилия по совместному развитию транспортно-логистической инфраструктуры, включая эффективное участие в проектах инициативы «Один пояс, один путь».

- Предлагаем принять дополнительные меры по мировому и региональному позиционированию ЕАЭС с выходом на разработку и реализацию общей информационной политики. Требуется разработать Концепцию общей информационной политики, Стратегию ее реализации и планы действий по их выполнению.

В Беларуси уверены, что принятие и выполнение Стратегических направлений евразийской интеграции до 2025 года будут способствовать реализации целей, задач и обязательств, закрепленных в Договоре о Евразийском экономическом союзе, а также вовлечению в интеграционную орбиту дополнительных сфер сотрудничества.

Как ранее сообщалось, в феврале 2020 года председательство в Евразийском экономическом союзе перейдет к Беларуси. Одновременно страна получит право назначить на четыре года своего председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии. Представитель Беларуси Станислав Зась также назначен Генсекретарем ОДКБ с 1 января 2020 года. Кроме того, республика в следующем году будет председательствовать в Высшем госсовете Союзного государства и сопредседательствовать в СНГ.

В Беларуси роль главы ЕЭК обычно недооценивают, но реально, отмечают эксперты, это ключевая интеграционная позиция , причем набирающая вес.