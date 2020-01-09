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Третий Форум регионов Беларуси и Украины пройдет в Гродно

10.01.2020 10:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году в Гродно пройдет Форум регионов Беларуси и Украины. Подготовка к нему уже началась — премьер-министр подписал распоряжение о создании оргкомитета мероприятия, сообщает пресс-служба Совмина Беларуси.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Форум регионов Беларуси и Украины пройдет в третий раз. До этого встречи белорусских и украинских бизнесменов и представителей власти двух государств проходили в украинском Житомире и белорусском Гомеле. Главная задача сторон — контракты и договоры о сотрудничестве.

В рамках Форума также встречаются и президенты двух стран.

Оргкомитет по подготовке третьего Форума регионов возглавил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко.

До 20 февраля должен быть разработан и утвержден план подготовки мероприятия.

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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Подготовка к нему уже начата - премьер-министр подписал распоряжение о создании оргкомитета мероприятия.
 
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