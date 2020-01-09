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Третий Форум регионов Беларуси и Украины пройдет в Гродно
10.01.2020 10:21 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В этом году в Гродно пройдет Форум регионов Беларуси и Украины. Подготовка к нему уже началась — премьер-министр подписал распоряжение о создании оргкомитета мероприятия,
Форум регионов Беларуси и Украины пройдет в третий раз. До этого встречи белорусских и украинских бизнесменов и представителей власти двух государств проходили в украинском Житомире и белорусском Гомеле. Главная задача сторон — контракты и договоры о сотрудничестве.
В рамках Форума
Оргкомитет по подготовке третьего Форума регионов возглавил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко.
До 20 февраля должен быть разработан и утвержден план подготовки мероприятия.
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Подготовка к нему уже начата - премьер-министр подписал распоряжение о создании оргкомитета мероприятия.
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