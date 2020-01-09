Источник материала: Tut.by

Павел Северинец вышел на свободу после 15 суток ареста за акции против интеграции. Отпустили его из ЦИП на Окрестина раньше, чем должны были, — утром, в 6.45. Как пояснили политику правоохранители, в «зачет» пошли пять часов в РУВД после задержания 18 декабря.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Из ЦИП Северинца отвезли в РУВД Советского района, где объявили, что в 12.00 у него сегодня снова суд, но до этого времени он свободен. Вчера, 9 января, Северина заочно тоже судили — за призывы к участию в акции против интеграции 8 декабря ему дали штраф 50 базовых величин (1350 рублей).

— Як прайшлі 15 сутак? Акрэсціна ёсць Акрэсціна. Зноў вошы (у маёй 14 камеры перад гэтым, як я даведаўся, адмыслова трымалі бяздомных, рыхтаваліся да святочных пасадак, так сказаць). На ўваходзе забралі асадкі і стрыжні (каб пісьменнік у камеры не пісаў). Апошнія двое сутак амаль не спалі: ў камеру закінулі мужыка з белай гарачкай, забралі толькі сёння ноччу пасля чарады скандалаў, — написал у себя в Facebook Павел Северинец.

На «сутках» Павел Северинец встретил не только Новый год, но и свой 43-й день рождения, который политик отмечает 30 декабря.

Это был его шестой день рождения и Новый год в камере: свои 29, 30, 34, 35 и 36 он тоже встретил в неволе. В 29 и 30 лет Северинец отбывал наказание на лесозаготовках в деревне Малое Ситно — его обвинили в организации 18−19 октября 2004 года массовых несанкционированных выступлений в Минске против официальных итогов парламентских выборов и референдума. Политика приговорили к трем годам ограничения свободы, но впоследствии в связи с амнистией этот срок был сокращен на год.

34 года Северинец, который во время президентских выборов 2010 года руководил избирательным штабом кандидата на пост главы государства от БХД Виталия Рымашевского, «отмечал» в СИЗО КГБ — он был задержан во время «Плошчы-2010». В изоляторе КГБ он провел пять месяцев. После состоялся суд — Северинца приговорили к трем годам лишения свободы за участие в событиях 19 декабря 2010 года. В спецкомендатуре № 7 в деревне Куплин Пружанского района Брестской области, где Северинец отбывал наказание, он отметил 35 и 36 лет.