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Налоговую льготу для клиентов форекс-компаний в Беларуси сделали бессрочной

10.01.2020 12:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эксперты ожидают, что Беларусь в 2020 году удержит звание одной из самых привлекательных в мире юрисдикций для работы на внебиржевом валютном рынке. Это касается не только условий совершения операций, но и в целом отношения государства к этой отрасли финансовой индустрии и участникам рынка: согласно подписанному президентом указу № 503 от 31 декабря, клиенты форекс-компаний в Беларуси смогут продолжать работать без уплаты подоходного налога с физлиц, причем эта льгота вводится бессрочно.


фото с сайта: mmgp.ru

Отмена подоходного налога для клиентов-физических лиц впервые была предложена в марте 2016 года, а затем продлевалась. Теперь принятый документ бессрочно освобождает от подоходного налога доходы физлиц, полученные при совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами. Эта инициатива, считают представители форекс-компаний, безусловно, делает белорусскую юрисдикцию еще более привлекательной для трейдеров и инвесторов из других стран мира.

По данным на середину IV квартала 2019 года, количество клиентов белорусской юрисдикции преодолело отметку в 23 тыс., а количество нерезидентов в общем количестве клиентов форекс-компаний составило 64%.

— Это очень важный шаг навстречу интересам трейдеров, который говорит о глубоком понимании рынка и прогрессивности системы налогообложения. В итоге белорусская юрисдикция продолжает собирать лучший мировой опыт и применять его на практике — сочетать высокую защиту клиента, выгодные условия совершения операций, а также учитывать интересы бизнеса. Таким образом, рынок Форекс в Беларуси продолжает свое успешное легитимное развитие и предлагает услуги мирового уровня, — прокомментировал директор «Альпари Евразия» Евгений Новик (компания «Альпари Евразия» регулируется Нацбанком Беларуси).

В Беларуси создана многоуровневая защита клиентских денег, начиная от отчетности форекс-компании и заканчивая гарантийным фондом, размер которого уже превысил 1,5 млн долларов. Клиентские деньги хранятся только в белорусских банках. Размер кредитного плеча в Беларуси составляет 1:100 с возможность увеличения до 1:200. Кроме того, в Беларуси форекс-компания может предлагать инструменты, в которых базовым активом выступают не только валюты, но и акции, фондовые индексы, драгоценные металлы, фьючерсы и опционы.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Эксперты ожидают, что Беларусь в 2020 году удержит звание одной из самых привлекательных в мире юрисдикций для работы на внебиржевом валютном рынке.
 
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