Еще один сооснователь World of Tanks создает партию. На сей раз в России

Источник материала: Tut.by

Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming Вячеслав Макаров собирается основать политическую партию, пишет российская газета « Коммерсантъ ». Это не первый случай, когда выходец из Wargaming создает партию.



Фото: the-village.ru

Предполагаемое название новой структуры — «Партия прямой демократии», ее учредительный съезд намечен на 5 марта. Партия планирует участвовать в выборах депутатов Госдумы в 2021 году и региональных избирательных кампаниях.

Как заявил Макаров, внутрипартийные голосования будут проводиться с помощью мобильного приложения, работающего на технологии блокчейн. На его создание Макаров готов потратить 1 млн долларов, отмечает издание. В партию хотят привлечь сотрудников российских региональных IT-компаний.

По данным «Коммерсанта», в оргкомитет новой партии войдут директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, заместитель руководителя юридической службы «Яндекс.Деньги» Борис Чигидин, гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов и экс-продюсер «Живого журнала» Тимофей Шевяков.

По мнению директора по исследованиям фонда ИСЭПИ Александра Пожалова, партия может быть нужна для продвижения позитивного образа электронного голосования.

Газета указывает, что компания Wargaming, которой принадлежит популярная игра World of Tanks, спонсирует многие патриотические мероприятия в России и Беларуси и «обладает влиянием, далеко выходящим за рамки сферы IT». «Во многих регионах IT-компании являются крупнейшими налогоплательщиками и хорошо знают о местных проблемах», — заявил Макаров «Коммерсанту».

Wargaming основала группа белорусских предпринимателей во главе с Виктором Кислым. Офисы и центры разработок компании разпросаны по всему миру. Минск является одним из крупных хабов для компании. По данным самой компании, в России в игре World of Tanks ежедневно участвуют около 3 млн пользователей.

Вячеслав Макаров говорил, что пришел в Wargaming в 2009 году и «был одним из тех, кто стоял у истоков» World of Tanks. Он не первый выходец из Wargaming, кто намерен создать политическую партию.

В 2017 году на Кипре была зарегистрирована политическая партия «Эго о политис» (в переводе с греческого — «Я гражданин»), одним из основателей которой является бывший совладелец Wargaming Иван Михневич.

«Эго о политис» называли «русской партией», потому что ее основали хоть и граждане Кипра, но выходцы из стран бывшего СССР. Михневич значится вице-президентом партии, а возглавляет ее российский предприниматель Алексей Волобоев.

Бизнесмены хотели переориентировать Кипр в сторону хай-тека, чтобы страна не стала «банановой республикой» (в том смысле, что экономика зависит исключительно от туризма и не развивается в других направлениях).