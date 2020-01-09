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Северинцу, вышедшему утром с Окрестина, снова дали «сутки» - на этот раз 30
10.01.2020 13:08 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Советского района дал Павлу Северинцу 30 суток ареста за акции против интеграции, прошедшие в Минске 20 и 21 декабря прошлого года. Он только сегодня утром вышел на свободу после 15-суточного ареста.
Напомним, Северинец отбывал 15 суток ареста за участие в акции протеста 7 декабря. Пока он сидел на Окрестина, суд оштрафовал его на (1350 рублей) за призывы к участию в акции против интеграции 8 декабря.
Сам Северинец в суд сегодня не ходил и пока находится дома. Прошлый раз на сутки его увез ОМОН, задержав на выходе из подъезда.
— Пакуль дома, спрабую зрабіць усе справы, пакуль не пагрукалі. Магчыма, будзе як апошні раз, калі забралі пасля некалькіх дзён на волі, а можа і не. Але сям’я падтрымлівае, сябры побач, так што трымаемся, — рассказал TUT.BY Северинец.
Помимо Северинца, сегодня судили и других участников акций протеста. Как сообщает лишенный регистрации правозащитный центр
Остальных участников протестов штрафуют. Заместитель председателя КХП-БНФ Юрий Беленький, председатель Движения «За Свободу» Юрий Губаревич получили штрафы 30 базовых величин (810 рублей), активистка Нина Багинская — 50 базовых величин (1350 рублей).
На прошедших накануне судах над участниками акций против интеграции общая сумма штрафа
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Сам Северинец в суд не ходил и пока находится дома. Прошлый раз на сутки его увез ОМОН, задержав на выходе из подъезда.
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