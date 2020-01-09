|
В Брестской области предпринимательству в сферах фермерства, агротуризма и ремесленничества обучат 500 женщин
10.01.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Проект реализуется БОО «Отдых в деревне» в партнерстве с Брестским областным исполнительным комитетом и финансируется благотворительным Фондом The Coca-Cola Foundation. Сроки реализации проекта — ноябрь 2019 — май 2021.
За это время 500 жительниц Брестской области смогут обучиться на семинарах, бизнес-тренингах, вебинарах и на основе полученных знаний начать собственное дело в сельской местности. Акцент будет сделан на сельскохозяйственном производстве, агротуризме и ремесленничестве – именно тех сферах, где не требуется больших инвестиций и сложных юридических процедур для открытия собственного дела.
Вводные тренинги на тему «Бизнес с нуля: основные тренды и юридические аспекты в сфере агротуризма, ремесленничества и сельского хозяйства» в рамках проекта состоятся уже в январе в Кобрине, Барановичах. 17 января тренинг состоится в Пинске по адресу: г. Пинск, ул. Рокоссовского 4, ТЦСОН Пинского района.
Планируется, что в первых тренингах примет участие не менее 100 женщин, которые уже зарегистрировались для участия в проекте. Тренинги проведут эксперты проекта. Председатель Правления БОО «Отдых в деревне», кандидат сельскохозяйственных наук, доцент факультета международных отношений Валерия Клицунова расскажет о современном подходе к ведению бизнеса в период креативной экономики, юрист частного предприятия «Юридическое бюро Олега Панина», магистр юридических наук Алеся Теребей осветит главные юридические аспекты бизнеса в агротуризме, фермерстве и ремесленничестве, а основатель компании «Семейная мануфактура Etno.by» Илья Давыдов поделится собственным опытом создания и продвижения востребованных на рынке ремесленных продуктов. Также на тренинге выступит профессор Университета Джорджа Мейсона из США Сузан Слокум и представит американский опыт развития женского предпринимательства в сельской местности. Последующие тренинги будут посвящены бизнес-планированию и специализированным аспектам каждого из трех вышеупомянутых направлений бизнеса.
После окончания цикла обучающих мероприятий и разработки бизнес-планов (весной 2020) экспертное жюри определит 50 лучших бизнес-инициатив. Для их реализации будут закуплены необходимое оборудование и расходные материалы. Авторы лучших идей также получат консультационную помощь от экспертов и практиков на начальном этапе своего дела, и смогут поучаствовать в обучающей поездке в Гродненскую область. Уже к концу 2020 года планируется презентация наиболее успешных результатов, полученных участницами проекта.
Мы приглашаем к участию в проекте активных женщин Брестской области. За каждым успешным делом всегда стоит увлеченная и решительная личность. Еще можно успеть подать заявку!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Брестской области предпринимательству в сферах фермерства, агротуризма и ремесленничества обучат 500 женщин
> В Брестской области стартовал новый социальный проект «Поддержка женщин в фермерстве, агротуризме и ремесленничестве». Об этом корреспонденту...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)