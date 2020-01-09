В Брестской области предпринимательству в сферах фермерства, агротуризма и ремесленничества обучат 500 женщин

Источник материала: Полесская правда



В Брестской области стартовал новый социальный проект «Поддержка женщин в фермерстве, агротуризме и ремесленничестве». Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказали организаторы.

Проект реализуется БОО «Отдых в деревне» в партнерстве с Брестским областным исполнительным комитетом и финансируется благотворительным Фондом The Coca-Cola Foundation. Сроки реализации проекта — ноябрь 2019 — май 2021.

За это время 500 жительниц Брестской области смогут обучиться на семинарах, бизнес-тренингах, вебинарах и на основе полученных знаний начать собственное дело в сельской местности. Акцент будет сделан на сельскохозяйственном производстве, агротуризме и ремесленничестве – именно тех сферах, где не требуется больших инвестиций и сложных юридических процедур для открытия собственного дела.

Обучение в рамках проекта бесплатное, однако требуется предварительная регистрация по ссылке (подробная информация доступна на сайте www.ruralbelarus.by в разделе «Наши проекты»). Участницами проекта могут стать женщины, проживающие в сельской местности Брестской области. Особое внимание будет уделено женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Вводные тренинги на тему «Бизнес с нуля: основные тренды и юридические аспекты в сфере агротуризма, ремесленничества и сельского хозяйства» в рамках проекта состоятся уже в январе в Кобрине, Барановичах. 17 января тренинг состоится в Пинске по адресу: г. Пинск, ул. Рокоссовского 4, ТЦСОН Пинского района.

Планируется, что в первых тренингах примет участие не менее 100 женщин, которые уже зарегистрировались для участия в проекте. Тренинги проведут эксперты проекта. Председатель Правления БОО «Отдых в деревне», кандидат сельскохозяйственных наук, доцент факультета международных отношений Валерия Клицунова расскажет о современном подходе к ведению бизнеса в период креативной экономики, юрист частного предприятия «Юридическое бюро Олега Панина», магистр юридических наук Алеся Теребей осветит главные юридические аспекты бизнеса в агротуризме, фермерстве и ремесленничестве, а основатель компании «Семейная мануфактура Etno.by» Илья Давыдов поделится собственным опытом создания и продвижения востребованных на рынке ремесленных продуктов. Также на тренинге выступит профессор Университета Джорджа Мейсона из США Сузан Слокум и представит американский опыт развития женского предпринимательства в сельской местности. Последующие тренинги будут посвящены бизнес-планированию и специализированным аспектам каждого из трех вышеупомянутых направлений бизнеса.

Предварительный анализ анкет участниц показал, что наиболее востребованными темами для развития своего бизнеса у женщин в Брестской области являются выращивание продовольственных и декоративных растений, изготовление варенья, зефира и других кулинарных изделий, пошив одежды и предметов домашнего обихода, открытие агроусадьбы и организация отдыха, проведение мастер-классов по различным ремеслам.

После окончания цикла обучающих мероприятий и разработки бизнес-планов (весной 2020) экспертное жюри определит 50 лучших бизнес-инициатив. Для их реализации будут закуплены необходимое оборудование и расходные материалы. Авторы лучших идей также получат консультационную помощь от экспертов и практиков на начальном этапе своего дела, и смогут поучаствовать в обучающей поездке в Гродненскую область. Уже к концу 2020 года планируется презентация наиболее успешных результатов, полученных участницами проекта.

«Проект направлен на расширение экономических возможностей женщин в трудной финансовой ситуации, их обучение новым профессиям, а также увеличение их дохода, – рассказывает Валерия Клицунова, Председатель Правления БОО «Отдых в деревне», – мы надеемся, что он принесет практическую пользу для женщин Брестской области и даст возможность использовать его результаты и наработки в будущем».

Мы приглашаем к участию в проекте активных женщин Брестской области. За каждым успешным делом всегда стоит увлеченная и решительная личность. Еще можно успеть подать заявку!