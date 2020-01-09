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На торгах 10 января рубль ослаб
10.01.2020 13:28 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 10 января прошли очередные торги валютами.
Доллар укрепился на BYN 0,0034 — до 2,1193 рубля.
Евро подорожал на BYN 0,0006 — до 2,3532 рубля.
Российский рубль вырос на BYN 0,0011 — до 3,4603 белорусского рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.
Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 10 января прошли очередные торги валютами. Доллар укрепился на BYN 0,0034 - до 2,1193 рубля.
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