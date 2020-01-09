ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь приостановила экспорт собственной нефти, стремясь обеспечить НПЗ сырьем

10.01.2020 15:01 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Белоруснефть» в январе приостановила экспорт добываемой в стране нефти, чтобы загрузить испытывающие дефицит сырья НПЗ, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в торговых кругах.


Фото: пресс-служба "Белоруснефти"

Беларусь традиционно закупает российское сырье для переработки на своих заводах, а практически всю добываемую нефть отправляет на экспорт. По итогам 10 месяцев 2019 года Беларусь экспортировала 1,372 млн тонн нефти на 601,8 млн долларов, по данным Белстата.

В 2019 году «Белоруснефть» провела тендер на продажу 1,66 миллиона тонн нефти с прокачкой по нефтепроводу «Дружба» в Германию или Польшу в 2020 году, пишет Reuters. По данным трейдеров, победителем тендера, как и годом ранее, стало торговое подразделение Роснефти Rosneft Trading, направляющее сырье на свой НПЗ PCK Raffinerie GmbH в Германии.

Как сообщает «Спутник», в Беларуси за прошедший год было добыто 1,670 млн тонн нефти. Это самый высокий показатель добычи нефти за последние семь лет.

С 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. Минск настаивал на отмене премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. По данным «Белнефтехима», в настоящее время цена поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой цены на нефть. Размер премии — 10 долларов за тонну.

Ни Минск, ни Москва не раскрывают цену поставок. По данным Белстата, в январе-октябре 2019 года Беларусь импортировала нефть из России по средней цене 364 доллара за тонну. (при этом средняя цена экспорта собственной нефти — 438 долларов за тонну).

В начале января белорусские НПЗ — Мозырский и Новополоцкий («Нафтан») — снизили загрузку до технологического минимума из-за приостановки поставок российской нефти. Кроме того, Минск временно приостановил экспорт нефтепродуктов, дабы не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке. 

Пока поставлять нефть в Беларусь без премии согласились нефтяные компании группы «Сафмар», подконтрольной российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву. Речь идет о 750 тысяч тонн нефти в январе. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Белоруснефть» в январе приостановила экспорт добываемой в стране нефти, чтобы загрузить испытывающие дефицит сырья НПЗ, сообщает Reuters со ссылкой на четыре...
 
Новости дня
Новости экономики
 
На торгах 10 января рубль ослаб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика