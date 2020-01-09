Беларусь приостановила экспорт собственной нефти, стремясь обеспечить НПЗ сырьем

Источник материала: Tut.by

«Белоруснефть» в январе приостановила экспорт добываемой в стране нефти, чтобы загрузить испытывающие дефицит сырья НПЗ, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в торговых кругах.



Фото: пресс-служба "Белоруснефти"

Беларусь традиционно закупает российское сырье для переработки на своих заводах, а практически всю добываемую нефть отправляет на экспорт. По итогам 10 месяцев 2019 года Беларусь экспортировала 1,372 млн тонн нефти на 601,8 млн долларов, по данным Белстата.

В 2019 году «Белоруснефть» провела тендер на продажу 1,66 миллиона тонн нефти с прокачкой по нефтепроводу «Дружба» в Германию или Польшу в 2020 году, пишет Reuters. По данным трейдеров, победителем тендера, как и годом ранее, стало торговое подразделение Роснефти Rosneft Trading, направляющее сырье на свой НПЗ PCK Raffinerie GmbH в Германии.

Как сообщает «Спутник» , в Беларуси за прошедший год было добыто 1,670 млн тонн нефти. Это самый высокий показатель добычи нефти за последние семь лет.

С 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. Минск настаивал на отмене премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. По данным «Белнефтехима», в настоящее время цена поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой цены на нефть. Размер премии — 10 долларов за тонну.

Ни Минск, ни Москва не раскрывают цену поставок. По данным Белстата, в январе-октябре 2019 года Беларусь импортировала нефть из России по средней цене 364 доллара за тонну. (при этом средняя цена экспорта собственной нефти — 438 долларов за тонну).

В начале января белорусские НПЗ — Мозырский и Новополоцкий («Нафтан») — снизили загрузку до технологического минимума из-за приостановки поставок российской нефти. Кроме того, Минск временно приостановил экспорт нефтепродуктов, дабы не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке.

Пока поставлять нефть в Беларусь без премии согласились нефтяные компании группы «Сафмар», подконтрольной российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву. Речь идет о 750 тысяч тонн нефти в январе.