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Беларусь приостановила экспорт собственной нефти, стремясь обеспечить НПЗ сырьем
10.01.2020 15:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Белоруснефть» в январе приостановила экспорт добываемой в стране нефти, чтобы загрузить испытывающие дефицит сырья НПЗ,
Беларусь традиционно закупает российское сырье для переработки на своих заводах, а практически всю добываемую нефть отправляет на экспорт. По итогам 10 месяцев 2019 года Беларусь экспортировала 1,372 млн тонн нефти на 601,8 млн долларов, по данным Белстата.
В 2019 году «Белоруснефть» провела тендер на продажу 1,66 миллиона тонн нефти с прокачкой по нефтепроводу «Дружба» в Германию или Польшу в 2020 году, пишет Reuters. По данным трейдеров, победителем тендера, как и годом ранее, стало торговое подразделение Роснефти Rosneft Trading, направляющее сырье на свой НПЗ PCK Raffinerie GmbH в Германии.
Как
С 1 января 2020 года российские нефтяные компании
Ни Минск, ни Москва не раскрывают цену поставок. По данным Белстата, в январе-октябре 2019 года Беларусь импортировала нефть из России по средней цене 364 доллара за тонну. (при этом средняя цена экспорта собственной нефти — 438 долларов за тонну).
В начале января белорусские НПЗ — Мозырский и Новополоцкий («Нафтан») — снизили загрузку до технологического минимума из-за приостановки поставок российской нефти. Кроме того, Минск временно
Пока поставлять нефть в Беларусь без премии
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«Белоруснефть» в январе приостановила экспорт добываемой в стране нефти, чтобы загрузить испытывающие дефицит сырья НПЗ, сообщает Reuters со ссылкой на четыре...
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